Акумулятор на 7000 мАг та плавний екран: OnePlus випустила недорогий смартфон N6x (фото)

Компанія OnePlus представила бюджетний смартфон OnePlus N6x, який став доступнішою версією базової моделі OnePlus N6.

Характеристики нового смартфона OnePlus N6x вже офіційно оприлюднені на індійському сайті бренду.

OnePlus N6x працює на процесорі MediaTek Dimensity 6360 Apex у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та до 128 ГБ вбудованої пам'яті. Також доступний дешевший варіант з 64 ГБ вбудованої пам'яті. Приємним бонусом є слот для карт microSD.

OnePlus N6x Фото: OnePlus

Однією з ключових переваг OnePlus N6x став акумулятор ємністю 7000 мАг, який обіцяє до 20,56 годин безперервного відтворення відео на одному заряді. Окрім того, 6,8-дюймовий IPS-екран смартфона має роздільну здатність HD+ та частоту оновлення до 120 Гц.

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OnePlus N6x отримав основну камеру на 13 МП та фронтальну на 5 МП. Смартфон підтримує 5G, подвійний 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та GPS. Також є USB Type-C, 3.5 мм роз'єм для навушників, бічний сканер відбитків пальців, захист від пилу та води IP64 та сертифікація MIL-STD-810H.

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Новинка працює під управлінням OxygenOS 16 на базі Android 16. Доступні кольори — Burgundy Red та Ice Blue.

Кольори OnePlus N6x Фото: OnePlus

Ціна OnePlus N6x:

4 ГБ/64 ГБ — 199 доларів (близько 8 886 грн).

4 ГБ/128 ГБ — 220 доларів (близько 9 824 грн).

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