Параметри флагмана за середню ціну: розкрито вартість та дату виходу новинки Xiaomi (фото)

Компанія Xiaomi незабаром випустить смартфони Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max, які пропонують флагманські параметри за середню ціну.

Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max офіційно будуть представлені 11 серпня 2026 року у Китаї. Xiaomi вже розкрила дизайн моделі Pro Max разом з деякими характеристиками.

На оприлюднених ображеннях Redmi K100 Pro Max представлений у кольорі Cabernet Red. Смартфон отримав масивний модуль камери, що простягається по всій ширині задньої панелі, подібний до Poco F8 Ultra.

Redmi K100 Pro Max Фото: Xiaomi

Xiaomi підтвердила, що Redmi K100 Pro Max отримав 6,9-дюймовий плоский дисплей та металеву рамку. Також повідомляється, що пристрій також оснащений аудіосистемою, налаштованою компанією Bose. Інші характеристики поки тримаються в таємниці.

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Президент Xiaomi Лу Вейбін повідомив на Weibo, що Redmi K100 Pro позиціонується як збалансований флагманський пристрій з доступною ціною. Коштуватиме новинка близько 4000 юанів (приблизно 26 440 грн).

Redmi K100 Pro Max Фото: Xiaomi

Своєю чергою Redmi K100 Pro Max буде зосереджений на продуктивності та ігрових можливостям. Ціна більш просунутої моделі у публікації не згадується. Що стосується стандартного Redmi K100, він вийде пізніше.

Витоки про Redmi K100 Pro

Redmi K100 Pro вже пройшов тестування в бенчмарку Geekbench. Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 16 ГБ оперативної пам'яті він набрав 3429 балів у одноядерному режимі та 10 461 бал у багатоядерному.

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За чутками, Redmi K100 Pro також отримає AMOLED-дисплей із вражаючою частотою оновлення 185 Гц, ультразвуковий 3D-сканер відбитків пальців, основну камеру на 200 Мп з підтримкою макрозйомки та акумулятор ємністю понад 8000 мА·год з підтримкою бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Нагадаємо, Oppo офіційно розкрила дату запуску та деякі характеристики середньобюджетного смартфона A7 Pro Max.

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