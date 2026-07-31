Характеристики флагмана по средней цене: раскрыты стоимость и дата выхода новинки Xiaomi (фото)
Компания Xiaomi в скором времени выпустит смартфоны Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max, которые предлагают флагманские характеристики по средней цене.
Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max будут официально представлены 11 августа 2026 года в Китае. Xiaomi уже раскрыла дизайн модели Pro Max вместе с некоторыми характеристиками.
На опубликованных изображениях Redmi K100 Pro Max представлен в цвете Cabernet Red. Смартфон получил массивный модуль камеры, простирающийся по всей ширине задней панели, подобный тому, что установлен на Poco F8 Ultra.
Xiaomi подтвердила, что Redmi K100 Pro Max получил 6,9-дюймовый плоский дисплей и металлическую рамку. Также сообщается, что устройство оснащено аудиосистемой, настроенной компанией Bose. Остальные характеристики пока держатся в секрете.
Президент Xiaomi Лу Вэйбинь сообщил в Weibo, что Redmi K100 Pro позиционируется как сбалансированное флагманское устройство по доступной цене. Новинка будет стоить около 4000 юаней (примерно 26 440 грн).
В свою очередь, Redmi K100 Pro Max будет ориентирован на производительность и игровые возможности. Цена более продвинутой модели в публикации не упоминается. Что касается стандартного Redmi K100, он выйдет позже.
Новости о Redmi K100 Pro
Redmi K100 Pro уже прошел тестирование в бенчмарке Geekbench. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти он набрал 3429 баллов в одноядерном режиме и 10 461 балл в многоядерном.Важно
По слухам, Redmi K100 Pro также получит AMOLED-дисплей с впечатляющей частотой обновления 185 Гц, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, основную камеру на 200 Мп с поддержкой макросъемки и аккумулятор емкостью более 8000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.
Напомним, что компания Oppo официально объявила дату выхода и некоторые характеристики среднебюджетного смартфона A7 Pro Max.
Фокус также сообщал, что Honor официально представила недорогой смартфон X7e Plus с мощным аккумулятором.