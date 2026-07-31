Характеристики флагмана по средней цене: раскрыты стоимость и дата выхода новинки Xiaomi (фото)

Компания Xiaomi в скором времени выпустит смартфоны Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max, которые предлагают флагманские характеристики по средней цене.

Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max будут официально представлены 11 августа 2026 года в Китае. Xiaomi уже раскрыла дизайн модели Pro Max вместе с некоторыми характеристиками.

На опубликованных изображениях Redmi K100 Pro Max представлен в цвете Cabernet Red. Смартфон получил массивный модуль камеры, простирающийся по всей ширине задней панели, подобный тому, что установлен на Poco F8 Ultra.

Redmi K100 Pro Max Фото: Xiaomi

Xiaomi подтвердила, что Redmi K100 Pro Max получил 6,9-дюймовый плоский дисплей и металлическую рамку. Также сообщается, что устройство оснащено аудиосистемой, настроенной компанией Bose. Остальные характеристики пока держатся в секрете.

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Президент Xiaomi Лу Вэйбинь сообщил в Weibo, что Redmi K100 Pro позиционируется как сбалансированное флагманское устройство по доступной цене. Новинка будет стоить около 4000 юаней (примерно 26 440 грн).

Redmi K100 Pro Max Фото: Xiaomi

В свою очередь, Redmi K100 Pro Max будет ориентирован на производительность и игровые возможности. Цена более продвинутой модели в публикации не упоминается. Что касается стандартного Redmi K100, он выйдет позже.

Новости о Redmi K100 Pro

Redmi K100 Pro уже прошел тестирование в бенчмарке Geekbench. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти он набрал 3429 баллов в одноядерном режиме и 10 461 балл в многоядерном.

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По слухам, Redmi K100 Pro также получит AMOLED-дисплей с впечатляющей частотой обновления 185 Гц, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, основную камеру на 200 Мп с поддержкой макросъемки и аккумулятор емкостью более 8000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Напомним, что компания Oppo официально объявила дату выхода и некоторые характеристики среднебюджетного смартфона A7 Pro Max.

Фокус также сообщал, что Honor официально представила недорогой смартфон X7e Plus с мощным аккумулятором.