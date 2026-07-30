Samsung против Motorola: эксперт сравнил компактные раскладные Android-флагманы (фото)

Компания Samsung недавно выпустила складной смартфон Galaxy Z Flip 8, который составил конкуренцию Motorola Razr Ultra 2026.

Возможности компактных флагманов Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr Ultra 2026 сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy Z Flip 8 Фото: Mashable

Samsung Galaxy Z Flip 8 имеет рамку из бронированного алюминия, защиту Gorilla Glass Victus 2 на внешнем дисплее и защиту от пыли и воды по стандарту IP48. Он также поддерживает Samsung DeX, что делает его более универсальным.

Motorola Razr Ultra 2026 оснащена керамическим стеклом Gorilla Glass Ceramic на внешнем дисплее, имеет степень защиты IP48 и в целом выглядит более престижно.

Дисплей

Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra 2026 Фото: PhoneArena

Samsung Galaxy Z Flip 8 получил 6,9-дюймовый динамический LTPO AMOLED-дисплей 2X с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Внешний экран имеет диагональ 4,1 дюйма, что немного больше, чем у конкурентов.

Відео дня

Motorola Razr Ultra 2026 оснащена 7-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, поддержкой Dolby Vision, 1 миллиардом цветов и пиковой яркостью 5000 нит. Внешний дисплей может похвастаться частотой обновления 165 Гц и яркостью 3000 нит.

Производительность

Motorola Razr Ultra 2026 Фото: cnet.com

Samsung Galaxy Z Flip 8 работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, в зависимости от рынка. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и быстрой памятью UFS 4.x. Он продаётся с Android 17 и получит семь основных обновлений.

Motorola Razr Ultra 2026 оснащен процессором Snapdragon 8 Elite в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и памятью UFS 4.0. Оба смартфона очень быстры, однако более новый чипсет и более длительная поддержка ПО делают Samsung более выгодной покупкой.

Аккумулятор

Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra 2026 Фото: PhoneArena

Samsung оснастила Galaxy Z Flip 8 аккумулятором емкостью 4300 мАч с проводной зарядкой мощностью 25 Вт, беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой.

Motorola здесь превосходит конкурента, оснастив Razr Ultra 2026 аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Камера

Motorola Razr Ultra 2026 Фото: cnet.com

Смартфон Samsung обеспечивает надежную обработку фотографий и стабильность изображения, тогда как Motorola предлагает более универсальную систему объективов с сенсорами более высокого разрешения, расширенными возможностями видеосъемки, а также лучшую фронтальную камеру.

Важно

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Galaxy Z Flip 8 оснащен основной камерой на 50 МП, сверхширокоугольным сенсором на 12 МП и 10-мегапиксельной фронтальной камерой. В свою очередь, Razr Ultra 2026 получил основной сенсор на 50 МП в сочетании с сверхширокоугольной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 50 МП.

Вердикт

Samsung Galaxy Z Flip 8, скорее всего, понравится пользователям, которые ценят производительность и долговечность. Он также стоит немного дешевле, чем Motorola Razr Ultra 2026.

С другой стороны, Motorola Razr Ultra 2026 — это лучший выбор для тех, кто ищет дисплей более высокого качества, лучшие камеры и длительное время автономной работы.

Цена Samsung Galaxy Z Flip 8 — около 1200 долларов (53 550 грн)

Цена Motorola Razr Ultra 2026 — около 1500 долларов (66 930 грн).

Напомним, ранее эксперт сравнил складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 и Oppo Find N6.

Фокус также писал о ключевых различиях в характеристиках Galaxy Z Fold 8 Ultra и Honor Magic V6.