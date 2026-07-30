Samsung проти Motorola: експерт порівняв компактні розкладні Android-флагмани (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила розкладний смартфон Galaxy Z Flip 8, який склав конкуренцію Motorola Razr Ultra 2026.

Можливості компактних флагманів Samsung Galaxy Z Flip та Motorola Razr Ultra 2026 порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy Z Flip 8 Фото: Mashable

Samsung Galaxy Z Flip 8 має рамку з броньованого алюмінію, захист Gorilla Glass Victus 2 на зовнішньому дисплеї та захист від пилу та води за стандартом IP48. Він також підтримує Samsung DeX, що додає йому універсальності.

Motorola Razr Ultra 2026 використовує керамічне скло Gorilla Glass Ceramic на зовнішньому дисплеї, має рейтинг захисту IP48 та загалом виглядає більш преміальним.

Дисплей

Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra 2026 Фото: PhoneArena

Samsung Galaxy Z Flip 8 отримав 6,9-дюймовий динамічний LTPO AMOLED дисплей 2X з частотою оновлення 120 Гц та яскравою піковою яскравістю 2600 ніт. Зовнішній екран має діагональ 4,1 дюйма, що трохи більше, ніж у конкурнета.

Відео дня

Motorola Razr Ultra 2026 має 7-дюймовий LTPO AMOLED дисплей з частотою оновлення 165 Гц, підтримкою Dolby Vision, 1 мільярда кольорів та піковою яскравістю 5000 ніт. Зовнішній дисплей може похвалитися частотою оновлення 165 Гц та яскравістю 3000 ніт.

Продуктивність

Motorola Razr Ultra 2026 Фото: cnet.com

Samsung Galaxy Z Flip 8 працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600, залежно від ринку. Смартфон отримав 12 ГБ оперативної пам'яті та швидку пам'ять UFS 4.x. Він продається з Android 17 та отримає сім основних оновлень.

Motorola Razr Ultra 2026 оснащений процесором Snapdragon 8 Elite у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті та пам'яттю UFS 4.0. Обидва смартфони дуже швидкі, проте новіший чипсет та триваліша підтримка ПЗ робить Samsung вигіднішою покупкою.

Акумулятор

Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra 2026 Фото: PhoneArena

Samsung оснастила Galaxy Z Flip 8 акумулятором ємністю 4300 мАг з дротовою зарядкою потужністю 25 Вт, бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт та зворотною бездротовою зарядкою.

Motorola тут перевершує конкурента, обравши для Razr Ultra 2026 батарею ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 68 Вт та бездротової зарядки потужністю 30 Вт.

Камера

Motorola Razr Ultra 2026 Фото: cnet.com

Смартфон Samsung забезпечує надійну обробку фото та стабільність зображення, тоді як Motorola пропонує більш універсальну систему об’єктивів із сенсорами вищої роздільної здатності, розширеними можливостями відеозйомки, а також кращу фронтальну камеру.

Важливо

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Galaxy Z Flip 8 має основну камеру на 50 МП, надширококутний сенсор на 12 МП та 10-мегапіксельну фронтальну камеру. Своєю чергою Razr Ultra 2026 отримав основний сенсор на 50 МП у поєднанні з надширококутною камерою на 50 МП та фронтальною камерою на 50 МП.

Вердикт

Samsung Galaxy Z Flip 8, скоріш за все, сподобається користувачам, які цінують продуктивність та довговічність. Він також є дещо дешевшим, ніж Motorola Razr Ultra 2026.

З іншого боку Motorola Razr Ultra 2026 — це кращий вибір для тих, хто шукає якісніший дисплей, кращі камери та тривалий час автономної роботи.

Ціна Samsung Galaxy Z Flip 8 — близько 1200 доларів (53 550 грн)

Ціна Motorola Razr Ultra 2026 — близько 1500 доларів (66 930 грн).

Нагадаємо, раніше експерт порівняв складані смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 та Oppo Find N6.

Фокус також писав про ключові відмінності у характеристиках Galaxy Z Fold 8 Ultra та Honor Magic V6.