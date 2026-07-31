Лучшие смартфоны Android, вышедшие в 2026 году: 5 моделей с высокими оценками (фото)

В первом полугодии 2026 года рынок смартфонов пополнился рядом премиальных смартфонов на Android. Особо отличились такие бренды, как Oppo, Huawei, Xiaomi и OnePlus.

О лучших Android-смартфонах, представленных в течение первых двух кварталов, рассказали эксперты портала Gizmochina.

Смартфон с лучшей камерой

Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Oppo Find X9 Ultra предлагает самую совершенную конфигурацию телеобъективов, когда-либо интегрированных в мобильное устройство. Это один из двух флагманских смартфонов, оснащенных системой обработки изображений с четырьмя фокусными расстояниями. Вторым таким устройством является Vivo X300 Ultra.

Как объясняют в издании, Vivo X300 Ultra придерживается более сдержанного подхода, так что инновационность Oppo Find X9 Ultra делает его лучшим камерофном первой половины 2026 года.

Цена Oppo Find X9 Ultra – от 66 990 грн.

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Смартфон с лучшей ИИ-обработкой фото

Huawei Pura 90s Pro Max Фото: gsmarena.com

Huawei Pura 90s Pro Max попал в этот список благодаря возможностям обработки изображений. К примеру, смартфон оснащен функциями AI De-Glare, AI Move и AI Composition 3.0, которые автоматически кадрируют фото во время их съемки.

Функция XMAGE AI Smart Capture также оптимизирует рабочий процесс редактирования, подсказывая корректировку композиции, цвета и экспозиции одним касанием. В свою очередь инструмент динамического 3D-фото добавляет едва заметный эффект глубины к фотографиям, придавая им более реалистичный вид без ручной постобработки.

Цена Huawei Pura 90s Pro Max – 1199 долларов (примерно 53 540 грн).

Лучший игровой смартфон

Redmi K90 Max Фото: Xiaomi

В списках лучших игровых телефонов, как правило, лидирует бренд RedMagic, однако в этом году эксперты решили присудить первое место Redmi K90 Max. Этот смартфон не только легче RedMagic 11S Pro, но и стоит гораздо дешевле.

Redmi K90 Max предлагает флагманскую производительность и оснащен встроенным охлаждающим вентилятором. Смартфон также поддерживает кадровую интерполирование во всех играх без ограничений, тогда как на большинстве смартфонов эта функция ограничена списком конкретных поддерживаемых игр.

Цена Redmi K90 Max – 513 долларов (примерно 22 900 грн).

Лучший складной смартфон

Huawei Pura X Max Фото: Huawei

Huawei Pura X Max имеет соотношение сторон √2:1, что гарантирует, что устройство сохраняет стабильные пропорции экрана как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Таким образом, разработчики решили проблему соотношения сторон раскладных дисплеев, поэтому эксперты решили присудить ему звание лучшего устройства в своей категории.

Цена Huawei Pura X Max – от 43 000 грн.

Лучший бюджетный флагман

OnePlus 15T Фото: OnePlus

OnePlus 15T – это идеальный смартфон для тех, кто хочет получить флагманские характеристики по доступной цене. Он может похвастаться чипом Elite Gen5, дисплеем с частотой обновления 165 Гц, аккумулятором емкостью 7500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки. Единственными недостатками данной модели является отсутствие сверхширокоугольной камеры и неудобный порт USB 2.0.

Цена OnePlus 15T – от 26 549 грн.

Напомним, Xiaomi скоро выпустит смартфоны Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max.

Фокус также сообщал, что OnePlus представила новый бюджетный смартфон OnePlus N6x.