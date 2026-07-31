Найкращі смартфони Android, що вийшли у 2026 році: 5 моделей з високими оцінками (фото)

У першому півріччі 2026 року ринок смартфонів поповнився низкою преміальних смартфонів на Android. Особливо відзначились такі бренди, як Oppo, Huawei, Xiaomi та OnePlus.

Про найкращі Android-смартфони, представлені протягом перших двох кварталів, розповіли експерти порталу Gizmochina.

Смартфон з найкращою камерою

Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Oppo Find X9 Ultra пропонує найдосконалішу конфігурацію телеоб'єктивів, коли-небудь інтегрованих у мобільний пристрій. Це один із двох флагманських смартфонів, що оснащені системою обробки зображень із чотирма фокусними відстанями. Другим таким пристроєм є Vivo X300 Ultra.

Як пояснюють у виданні, Vivo X300 Ultra притримується більш стриманого підходу, тож інноваційність Oppo Find X9 Ultra робить його найкращим камерофном першої половини 2026 року.

Ціна Oppo Find X9 Ultra — від 66 990 грн.

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Смартфон з найкращою ШІ-обробкою фото

Huawei Pura 90s Pro Max Фото: gsmarena.com

Huawei Pura 90s Pro Max потрапив у цей список завдяки можливостям для обробки зображень. Наприклад, смартфон оснащений функціями AI De-Glare, AI Move та AI Composition 3.0, які автоматично кадрують фото під час їх зйомки.

Функція XMAGE AI Smart Capture таокж оптимізує робочий процес редагування, надаючи підказки щодо коригування композиції, кольору та експозиції одним дотиком. Своєю чергою інструмент динамічного 3D-фото додає ледь помітний ефект глибини до фотографій, надаючи їм більш реалістичного вигляду без ручної постобробки.

Ціна Huawei Pura 90s Pro Max — 1199 доларів (приблизно 53 540 грн).

Найкращий ігровий смартфон

Redmi K90 Max Фото: Xiaomi

У списках найкращих ігрових телефонів, як правило, лідирує бренд RedMagic, проте цього року експерти вирішили присудити перше місце Redmi K90 Max. Цей смартфон не лише легший за RedMagic 11S Pro, але й коштує набагато дешевше.

Redmi K90 Max пропонує флагманську продуктивність та оснащений вбудованим вентилятором для охолодження. Смартфон також підтримує кадрову інтерполяцію у всіх іграх без обмежень, тоді як на більшості смартфонів ця функція обмежена списком конкретних підтримуваних ігор.

Ціна Redmi K90 Max — 513 доларів (приблизно 22 900 грн).

Найкращий складаний смартфон

Huawei Pura X Max Фото: Huawei

Huawei Pura X Max має співвідношення сторін √2:1, що гарантує, що пристрій зберігає стабільні пропорції екрана як у складеному, так і в розкладеному стані. Таким чином розробники вирішили проблему співвідношення сторін розкладних дисплеїв, тож експерти вирішили присудити йому звання найкращого пристрою у своїй категорії.

Ціна Huawei Pura X Max — від 43 000 грн.

Найкращий бюджетний флагман

OnePlus 15T Фото: OnePlus

OnePlus 15T — це ідеальних смартфон для тих, хто хоче отримати флагманські характеристики за доступною ціною. Він може похвалитися чипом Elite Gen5, дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц, акумулятором ємністю 7500 мАг та підтримкою бездротової зарядки. Єдиними недоліками даної моделі є відсутність надширококутної камери та дещо незручний порт USB 2.0.

Ціна OnePlus 15T — від 26 549 грн.

Нагадаємо, Xiaomi незабаром випустить смартфони Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max.

Фокус також повідомляв, що OnePlus представила новий бюджетний смартфон OnePlus N6x.