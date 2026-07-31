Первый смартфон с "нулевой" рамкой: как может выглядеть iPhone 20 Pro (видео)

Компания Tecno показала концептуальный смартфон следующего поколения, получивший дисплей с рамками 0 мм.

Концептуальное устройство Tecno Next-Gen Bezelless будет представлено на выставке IFA 2026 в Берлине в сентябре 2026 года, сообщает GSMArena.

Анонс Tecno Next-Gen Bezelless

По данным Tecno, разработчикам удалось воплотить полностью безрамочный дизайн благодаря "усовершенствованной внутренней укладке элементов, новым методам упаковки экрана и структурному реинжинирингу".

iPhone 17 Pro и Tecno Next-Gen Bezelless Фото: Tecno Mobile

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Компания также поделилась изображениями, на которых сравнивает свой смартфон Next-Gen Bezelless с iPhone 17 Pro. Несмотря на сверхтонкие рамки последнего, разница сразу бросается в глаза. Примечательно, что концептуальное устройство по-прежнему сохраняет круглый вырез для передней камеры.

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Tecno также намекает, что может внедрить свою технологию 0-миллиметровой рамки в будущие смартфоны.

Tecno Next-Gen Bezelless против iPhone 20 Pro

Tecno Next-Gen Безыски Фото: Tecno

Как отмечает Notebookcheck, безрамочный экран смартфона Tecno пока остается концепцией. Между тем ходят слухи, что Apple представит потенциально схожий дизайн iPhone 20 Pro с изогнутым стеклом уже в следующем году.

Напомним, ранее Tecno Mobile представила на MWC 2026 сверхтонкий смартфон с модульной конструкцией.

Фокус также сообщал, что аналитик раскрыл дату презентации iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Ultra.