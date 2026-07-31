5 лучших релизов смартфонов в августе 2026 года: на какие модели стоит обратить внимание (фото)

На август 2026 года запланирован выпуск ряда долгожданных смартфонов от таких брендов, как Google Pixel, iQOO, Vivo и Poco.

В следующем месяце рынок смартфонов пополнится как новыми флагманами, так и более доступными моделями. Портал Gizmochina выбрал 5 лучших новинок августа 2026 года.

Серия Google Pixel 11

Google Pixel 10 и Google Pixel 11 Фото: Скриншот

Компания Google представит флагманскую серию Pixel 11 на мероприятии Made by Google. Речь идет о четырех новых смартфонах: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.

Все модели Pixel 11 будут оснащены новым процессором Tensor G6, изготовленным по 2-нм технологическому процессу. Ожидается, что они также получат улучшенные камеры, новые возможности искусственного интеллекта Gemini и светодиод Pixel Glow, встроенный в модуль задней камеры.

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По слухам, стартовая цена стандартной модели Pixel 11 составит 899 долларов, Pixel 11 Pro XL может стоить от 1299 долларов, а ожидаемая стоимость Pixel 11 Pro Fold составляет от 1899 долларов.

Дата выхода Google Pixel 11 — 12 августа 2026 года.

iQOO Z11

iQOO Z11 Фото: Скриншот

Новый iQOO Z11 будет оснащен процессором Dimensity 7500, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 9020 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт, а также двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным сенсором и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Ожидается, что iQOO Z11 будет стоить около 315 долларов. Точная дата презентации смартфона не разглашается, однако известно, что он выйдет в ближайшее время.

Выход iQOO Z11 — август 2026 года.

Серия Vivo V80

Vivo V80 Фото: Vivo

Vivo V80 — это серия смартфонов среднего класса, ориентированных на камеру. Даже стандартная модель V80 будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Что касается остальных характеристик, Vivo V80 может предложить 6,59-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Утечки также указывают на чипсет Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. При этом базовая версия Vivo V80 будет стоить около 630 долларов.

Выход Vivo V80 — август 2026 года.

Poco M8 Power 5G

Тизер Poco M8 Power Фото: POCO

Бюджетный смартфон Poco M8 Power 5G выйдет в первую неделю августа. Он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, AMOLED-экраном и 50-мегапиксельной основной камерой всего за 200 долларов.

Среди прочих характеристик смартфона стоит отметить 7,0-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 4 Gen 4, степень защиты IP65 и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Официальные тизеры Poco M8 Power 5G также намекают на оранжевый корпус.

Дата выхода Poco M8 Power 5G — 4 августа 2026 года.

Vivo S2

Тизер Vivo S2 Фото: Vivo

Vivo S2 позиционируется как смартфон высшего среднего класса. Приблизительно за 400 долларов он может предложить 6,59-дюймовый AMOLED-экран, процессор MediaTek Dimensity 7360, 128 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

По слухам, двойная задняя камера Vivo S2 будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, а фронтальная камера будет иметь разрешение 32 МП.

Выход Vivo S2 — август 2026 года.

Напомним, что Xiaomi в скором времени выпустит смартфоны Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max.

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