5 найкращих релізів смартфонів у серпні 2026 року: на які моделі звернути увагу (фото)

На серпень 2026 року заплановай випуск низки довгоочікуваних смартфонів від таких брендів, як Google Pixel, iQOO, Vivo та Poco.

Наступного місяця ринок смартфонів поповниться як новими флагманами, так і більш доступними моделями. Портал Gizmochina обрав 5 найкращих релізів серпня 2026 року.

Серія Google Pixel 11

Google Pixel 10 та Google Pixel 11 Фото: Скриншот

Компанія Google представить флагманську серію Pixel 11 на заході Made by Google. Йдеться про чотири нові смартфони: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold.

Всі моделі Pixel 11 будуть оснащені новим процесором Tensor G6, виготовленим за 2-нм технологічним процесом. Очікується, що вони також отримають покращені камери, нові можливості штучного інтелекту Gemini та світлодіод Pixel Glow, інтегрований у модуль задньої камери.

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За чутками, стандартний Pixel 11 матиме початкову ціну 899 доларів, Pixel 11 Pro XL може коштувати від 1299 доларів, тоді як очікувана вартість Pixel 11 Pro Fold становить від 1899 доларів.

Дата запуску Google Pixel 11 — 12 серпня 2026 року.

iQOO Z11

iQOO Z11 Фото: Скриншот

Новий iQOO Z11 отримає процесор Dimensity 7500, 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей, акумулятор ємністю 9020 мАг із швидкою зарядкою потужністю 90 Вт, а також подвійну задню камеру з 50-мегапіксельним сенсором та 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Очікується, що iQOO Z11 коштуватиме близько 315 доларів. Точна дата презентації смартфона не розголошується, однак відомо, що він вийде найближчим часом.

Запуск iQOO Z11 — серпень 2026 року.

Серія Vivo V80

Vivo V80 Фото: Vivo

Vivo V80 — це серія смартфонів середнього класу, орієнтованих на камеру. Навіть стандартний V80 матиме 50-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельний перископний телеоб'єктив, 8-мегапіксельну надширококутну камеру та 50- мегапіксельну фронтальну камеру.

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Що стосується інших характеристик, Vivo V80 може запропонувати 6,59-дюймовий плоский дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Витоки також вказують на чипсет Snapdragon 7 Gen 4 та акумулятор ємністю 7200 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. При цьому коштуватиме базовий Vivo V80 близько 630 доларів.

Запуск Vivo V80 — серпень 2026.

Poco M8 Power 5G

Тизер Poco M8 Power Фото: POCO

Бюджетний смартфон Poco M8 Power 5G вийде в перший тиждень серпня. Він запропонує акумулятор ємністю 8000 мАг, AMOLED-екран та 50-мегапіксельну основну камеру всього за 200 доларів.

Серед інших характеристик смартфона варто відзначити 7,0-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 4 Gen 4, захист IP65 та підтримку швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Офіційні тизери Poco M8 Power 5G також натякають на помаранчевий корпус.

Дата запуску Poco M8 Power 5G — 4 серпня 2026 року.

Vivo S2

Тизер Vivo S2 Фото: Vivo

Vivo S2 позиціонується як смартфон вищого середнього класу. Приблизно за 400 доларів він може запропонувати 6,59-дюймовий AMOLED-екран, процесор MediaTek Dimensity 7360, 128 ГБ пам’яті та акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт.

За чутками, подвійна задня камера Vivo S2 включатиме 50-мегапіксельну основну камеру та 8-мегапіксельну надширококутну камеру, тоді як фронтальна камера матиме роздільну здатність 32 МП.

Запуск Vivo S2 — серпень 2026 року.

Нагадаємо, Xiaomi незабаром випустить смартфони Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max.

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