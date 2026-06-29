Названа дата презентации iPhone 18 Pro и iPhone Ultra: что известно про смартфоны (фото)

Осенняя презентация Apple в этом году удивит. Помимо привычных iPhone, дебютирует складной смартфон Apple. Правда, есть и неприятный нюанс — ожидается подорожание новинок.

Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл наиболее вероятную дату премьеры и объяснил, почему телефоны станут дороже, пишет PhoneArena.

Дата презентации iPhone 18

По данным аналитика Bloomberg, Apple придерживается типичной стратегии. Анонс смартфонов состоится в первый вторник или среду после американского Дня труда (Labor Day). Датой презентации iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Ultra считают 8 сентября 2026 года. В качестве резервного варианта рассматривается 9 сентября.

Такой график позволяет компании подогреть интерес к старту продаж в середине месяца, увеличить выручку в четвертом финансовом квартале и обеспечить достаточные запасы гаджетов на складах перед сезоном праздничных распродаж.

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Возможный дизайн смартфонов серии iPhone 18 (иллюстративное фото) Фото: PhoneArena

Характеристики смартфонов

Ожидается, что iPhone 18 Pro получит ряд заметных улучшений:

Переход на новые процессоры, выполненные по 2-нанометровому техпроцессу (A20 Pro).

Физически уменьшенный вырез Dynamic Island.

Основная камера с переменной диафрагмой (variable aperture). Позволяет подстраивать освещенность на фотографиях.

Увеличенное время автономной работы.

Особый интерес вызывает iPhone Ultra — первый складной смартфон от Apple. Гаджет будет позиционироваться как премиальный продукт и станет самым дорогой моделью в актуальной линейке компании. Известно, что у телефона, скорее всего, будет широкий формат 4:3 в раскрытом виде, в отличие от традиционных вытянутых раскладушек вроде Galaxy Z Fold 7.

Цены на серию iPhone 18

Главной проблемой для покупателей станет ожидаемое повышение розничных цен. По предварительным данным, смартфоны могут подорожать сразу на 200 долларов по сравнению с текущим поколением.

Причиной резкого скачка цен аналитики называют глобальный дефицит чипов памяти. Огромный спрос на эти компоненты со стороны компаний, занимающихся развитием ИИ, спровоцировал нехватку комплектующих на рынке смартфонов. При этом новые iPhone также получат интеграцию с ИИ-функциями, которые будут работать на базе нейросетевых моделей Gemini от Google.

Ранее сообщалось про смартфоны с флагманскими процессорами по доступной цене. Перечисленные субфлагманы удивляют соотношением цены и производительности.