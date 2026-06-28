Смартфоны с флагманскими процессорами по доступной цене: топ-5 моделей 2026 года (фото)

Телефоны категории субфлагманов предлагают топовое быстродействие, но стоят дешевле премиальных моделей. Рассказываем про самые мощные и недооцененные аппараты POCO, OnePlus и Xiaomi.

Фокус собрал рейтинг пяти самых быстрых смартфонов среднего класса в 2026 году, доступных сейчас по относительно умеренным ценам.

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max получил 6,83-дюймовый 12-битный AMOLED-дисплей (2772x1280) с частотой обновления 120 Гц, ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 9500s (3 нм) в связке со скоростным накопителем UFS 4.1. Аппарат работает под управлением прошивки HyperOS 3 (Android 16) и защищен от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K.

Еще одна фишка телефона — батарея. Он оснащен кремний-углеродной АКБ на 8500 мАч, которая обеспечивает более 25 часов активной работы по результатам тестирования GSMArena Battery Life Test 2.0. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, сквозное питание (Bypass charging) в обход аккумулятора и реверсивная зарядка на 27 Вт. Набор тыльных камер включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп.

Відео дня

Дисплей POCO X8 Pro Max: одного из самых производительных середняков, почти не имеющего аналогов Фото: gsmarena.com

Результаты бенчмарков

AnTuTu v10 — 2 445 108;

AnTuTu v11 — 2 791 128;

Geekbench 6 — 2670 (single-core), 8539 (multi-core).

Цены в Украине

POCO X8 Pro Max 12/256GB — 23 999 грн

POCO X8 Pro Max 12/512GB — 25 999 грн

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном (2772x1272) с частотой обновления до 165 Гц и защитным стеклом OnePlus Crystal Guard. Телефон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм), которая гарантирует быструю и стабильную работу системы OxygenOS 16. Корпус сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H и имеет степень защиты IP68/IP69K.

В глобальной версии смартфона (в том числе в Украине) установлен аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. За фото и видео отвечают основная камера на 50 Мп с OIS и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. На передней панели установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом.

В смартфоне OnePlus Nord 6 применяется тот же мощный чип, что и в популярном середняке POCO F7 Фото: gsmarena.com

Результаты бенчмарков

AnTuTu v11 — 2 366 913;

Geekbench 6 — 2116 (single-core), 6851 (multi-core).

Цена в Украине

OnePlus Nord 6 5G 12/512GB — 24 666 грн

OnePlus 15R

OnePlus 15R перенял некоторые ключевые характеристики флагмана OnePlus 15, но предлагается по более доступной цене. Аппарат оборудован 6,83-дюймовой AMOLED-панелью (2800x1272) с частотой 165 Гц. Вычислительной основой выступает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм), дополненный оперативной памятью LPDDR5X. Корпус выполнен из алюминия и стекла Gorilla Glass 7i с влагозащитой IP68/IP69K.

Автономность обеспечивает батарея на 7400 мАч в связке с адаптером на 80 Вт. Система камер упрощена для снижения стоимости: здесь используется сенсор Sony IMX906 на 50 Мп с оптической стабилизацией и дополнительный 8-мегапиксельный объектив для сверхширокого угла.

OnePlus 15R: более доступная версия актуального флагмана от OnePlus Фото: gsmarena.com

Результаты бенчмарков

AnTuTu 10 — 1 954 910;

AnTuTu v11 — 2 981 677;

Geekbench 6 — 2950 (single-core), 9369 (multi-core).

Цена в Украине

OnePlus 15R 12/256GB — 24 999 грн

Xiaomi 17T

Особенность Xiaomi 17T заключается в продвинутых камерах в сочетании с высокой производительностью. Смартфон получил компактный 6,59-дюймовый AMOLED-экран (2756x1268) с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 нм), сбалансированном для выполнения ресурсоемких задач. Используется аккумулятор на 6500 мАч (зарядка 67 Вт).

Оптика телефона разработана совместно с брендом Leica. Набор камер состоит из главного 50-мегапиксельного сенсора с OIS, перископического телефотообъектива на 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры. Корпус имеет класс защиты от воды IP68.

Новый Xiaomi 17T предлагает стильный дизайн и приятный общий набор характеристик по цене субфлагмана Фото: gsmarena.com

Этот гаджет — не совсем "топ за свои деньги" с точки зрения чистой мощи. Вы можете также рассмотреть POCO X8 Pro на том же процессоре в качестве более дешевой альтернативы. Но стоит учитывать, что Xiaomi 17T выигрывает за счет более сбалансированных спецификаций в целом, особенно по части камер, а также лучшей автономности.

Результаты бенчмарков

AnTuTu v10 — 1 640 834;

AnTuTu v11 — 2 137 999;

Geekbench 6 — 1728 (single-core), 6607 (multi-core).

Цена в Украине

Xiaomi 17T 12/256GB — 27 499 грн

Xiaomi 17T 12/512GB — 28 999 грн

POCO F8 Pro

POCO F8 Pro оборудован одним из самых мощных процессоров на рынке — Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм). Смартфон имеет 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей (2510x1156) с частотой развертки 120 Гц и ШИМ-затемнением 2560 Гц. Батарея емкостью 6210 мАч заряжается от фирменного блока питания на 100 Вт до 100% за 37 минут.

Система камер состоит из главного модуля на 50 Мп (OIS), 50-мегапиксельного телефото (оптический зум 2.5x) и сверхширокоугольной камеры на 8 Мп. Телефон поддерживает запись видео в разрешении 8K. Аудиосистема представлена стереодинамиками, настроенными совместно с Bose.

POCO F8 Pro: один из самых мощных компактных телефонов на рынке, представитель популярной F-серии. Фото: gsmarena.com

Результаты бенчмарков

AnTuTu v10 — 2 480 773;

AnTuTu v11 — 3 023 050;

Geekbench 6 — 2630 (single-core), 8610 (multi-core).

Цена в Украине

POCO F8 Pro 12/256GB — 28 499 грн

POCO F8 Pro 12/512GB — 31 999 грн

Ранее сообщалось про смартфон с топовыми параметрами, но дешевле флагманов. Модель POCO F8 Ultra до сих пор остается одним из лучших предложений на рынке.

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