Топ-3 лучших бюджетных смартфона 2026 года: бестселлеры от Motorola, Xiaomi, Realme (фото)

Среди смартфонов среднего класса в 2026 году есть варианты с отличным соотношением цены и качества. Приводим популярные модели от ведущих брендов.

Фокус собрал три сбалансированных смартфона от POCO (суббренд Xiaomi), Realme и Motorola, рассказав про их характеристики, преимущества и недостатки.

POCO M8 Pro

POCO M8 Pro — отличный аппарат для потребления контента и мультимедийных задач. Его главное достоинство заключается в 6,83-дюймовой AMOLED-панели с 12-битной глубиной цвета, частотой обновления 120 Гц и высоким показателем ШИМ-затемнения (3840 Гц), что минимизирует мерцание экрана при низкой яркости. Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 выдает около 817 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 10 — работать будет шустро, в игры на умеренных настройках поиграть можно. Звук выводится через громкие стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Відео дня

Смартфон POCO M8 Pro предлагает большой AMOLED-дисплей хорошего качества Фото: gsmarena.com

Автономность смартфона обеспечивается аккумулятором емкостью 6500 мАч. 100-ваттная зарядка — еще один полезный козырь, однако адаптер питания Xiaomi HyperCharge продается отдельно. Набор камер базовый, но 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией (OIS) подойдет для неплохих фото в большинстве условий. Видео, к сожалению, пишется только до 1080р 60 fps.

Из нюансов: отсутствие слота для карт microSD, наличие встроенной рекламы в системных приложениях HyperOS 2 и релиз на базе Android 15 (однако производитель гарантирует 4 крупных обновления ОС). Корпус имеет защиту от воды и пыли.

Характеристики Poco M8 Pro

Экран: 6,83", AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 бит, ШИМ 3840 Гц, пиковая яркость 3200 нит.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 нм).

Память: тип накопителя UFS 2.2, 8/256 ГБ, 12/512 ГБ.

Камеры: основная 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширокоугольная); фронтальная 32 Мп.

Батарея: 6500 мАч, зарядка 100 Вт проводная (адаптера нет в комплекте), 22,5 Вт реверсивная.

Защита корпуса: IP68/IP69K, стекло Gorilla Glass Victus 2.

ОС: Android 15, заявлено 4 обновления версий Android.

Цены в Украине

POCO M8 Pro 5G 8/256GB — 13 999 грн;

POCO M8 Pro 5G 12/512GB — 15 999 грн.

Realme 15

Модель Realme 15 выделяется сочетанием качественного дисплея и акцента на время автономной работы. Телефон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с 10-битной матрицей, частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затемнением 3840 Гц. Базируется смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 7300+. Это решение среднего уровня, которое обеспечивает стабильную работу стандартных приложений, но не лидирует в классе по чистой мощи.

Realme 15 5G обладает стильным дизайном и емкой батареей Фото: SmartPrix

Ключевая особенность гаджета — аккумулятор. Украинские ритейлеры указывают емкость в 6500 мАч, хотя существует версия и на 7000 мАч. В отличие от многих конкурентов, комплектация включает адаптер питания на 45 Вт. Фотовозможности представлены основной камерой на 50 Мп с OIS и простым ультраширокоугольным объективом на 8 Мп. Это практичный вариант для пользователей, которым нужен смартфон для самого основного и с длительной автономностью.

Характеристики Realme 15 5G

Экран: 6,77", AMOLED, 2392x1080, 144 Гц, 10 бит, ШИМ 3840 Гц, пиковая яркость 4500 нит.

Процессор: MediaTek Dimensity 7300+ (4 нм).

Память: тип накопителя UFS 3.1.

Камеры: основная 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширокоугольная); фронтальная 50 Мп.

Батарея: 7000 мАч (у ряда ритейлеров заявлено 6500 мАч), адаптер питания на 45 Вт в комплекте.

Защита корпуса: IP68/IP69.

ОС: Android 15 (Realme UI 6.0).

Цена в Украине

Realme 15 5G 12/512Gb — 14 999 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro — самый дорогой представитель данной подборки, предлагающий недооцененные для своего класса возможности. По части производительности, качества экрана и автономности он превосходит популярные аналоги за ту же цену (например, Samsung Galaxy A37). Чипсет MediaTek Dimensity 8350 Extreme в связке с быстрым накопителем UFS 4.0 набирает порядка 1,35 млн баллов в AnTuTu 10. Также телефон располагает полноценной тройной камерой: 50 Мп основной сенсор, 50 Мп сверхширокоугольный и 10 Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом.

Motorola Edge 60 Pro: проверенный середняк с отличной производительностью и тройной камерой Фото: gsmarena.com

P-OLED дисплей (120 Гц) имеет высокую яркость, а корпус обладает защитой IP68/IP69 и MIL-STD-810H (от воды и пыли + стойкость к ударам), Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает проводную зарядку на 90 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную зарядку. Главный минус модели — пожалуй, довольно слабая поддержка ОС, поскольку смартфон поставляется с Android 15, и производитель гарантирует лишь 3 номерных обновления. системы. Учитывая, что актуальная версия — Android 16, в запасе остается только два крупных апдейта в будущем.

Характеристики Motorola Edge 60 Pro

Экран: 6,7", P-OLED, 2712x1220, 120 Гц, ШИМ 720 Гц, пиковая яркость 4500 нит.

Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 нм).

Память: тип накопителя UFS 4.0.

Камеры: основная 50 Мп (OIS) + 10 Мп (телефото 3x, OIS) + 50 Мп (ультраширокоугольная); фронтальная 50 Мп.

Батарея: 6000 мАч, зарядка 90 Вт проводная, 15 Вт беспроводная, 5 Вт реверсивная.

Защита корпуса: IP68/IP69, MIL-STD-810H, стекло Gorilla Glass 7i.

ОС: Android 15, заявлено 3 обновления ОС.

Цены в Украине

Moto Edge 60 pro 8/256 — 19 999 грн;

Moto Edge 60 pro 12/512 — 21 999 грн.

Ранее сообщалось про бюджетный смартфон с мощной камерой и АКБ на 6500 мАч.

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