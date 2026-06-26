Топ-3 найкращих бюджетних смартфонів 2026 року: бестселери від Motorola, Xiaomi, Realme (фото)

Серед смартфонів середнього класу у 2026 році є моделі з чудовим співвідношенням ціни та якості. Наводимо популярні моделі від провідних брендів.

Фокус підібрав три збалансовані смартфони від POCO (суббренд Xiaomi), Realme та Motorola, розповівши про їхні характеристики, переваги та недоліки.

POCO M8 Pro

POCO M8 Pro — чудовий пристрій для перегляду контенту та виконання мультимедійних завдань. Його головна перевага полягає в 6,83-дюймовій AMOLED-панелі з 12-бітною глибиною кольору, частотою оновлення 120 Гц і високим показником ШІМ-затемнення (3840 Гц), що мінімізує мерехтіння екрану при низькій яскравості. Процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 набирає близько 817 тисяч балів у бенчмарку AnTuTu 10 — працюватиме швидко, у ігри на помірних налаштуваннях можна пограти. Звук виводиться через потужні стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos.

Відео дня

Смартфон POCO M8 Pro має великий AMOLED-дисплей високої якості Фото: gsmarena.com

Автономність смартфона забезпечується акумулятором ємністю 6500 мА·год. 100-ватна зарядка — ще одна корисна перевага, однак адаптер живлення Xiaomi HyperCharge продається окремо. Набір камер базовий, але 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) підійде для непоганих фото у більшості умов. Відео, на жаль, записується лише у форматі до 1080p 60 fps.

Щодо нюансів: відсутність слота для карт microSD, наявність вбудованої реклами в системних додатках HyperOS 2 та версія на базі Android 15 (проте виробник гарантує 4 великі оновлення ОС). Корпус має захист від води та пилу.

Характеристики Poco M8 Pro

Екран: 6,83", AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 біт, ШІМ 3840 Гц, пікова яскравість 3200 ніт.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 нм).

Пам'ять: тип накопичувача UFS 2.2, 8/256 ГБ, 12/512 ГБ.

Камери: основна 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширококутова); фронтальна 32 Мп.

Акумулятор: 6500 мА·год, дротова зарядка 100 Вт (адаптер не входить до комплекту), реверсивна зарядка 22,5 Вт.

Захист корпусу: IP68/IP69K, скло Gorilla Glass Victus 2.

ОС: Android 15, заявлено 4 оновлення версій Android.

Ціни в Україні

POCO M8 Pro 5G 8/256 ГБ — 13 999 грн;

POCO M8 Pro 5G 12/512 ГБ — 15 999 грн.

Realme 15

Модель Realme 15 вирізняється поєднанням якісного дисплея та акцента на тривалість автономної роботи. Телефон оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-екраном з 10-бітною матрицею, частотою оновлення 144 Гц і ШІМ-затемненням 3840 Гц. Смартфон базується на чіпсеті MediaTek Dimensity 7300+. Це рішення середнього рівня, яке забезпечує стабільну роботу стандартних додатків, але не є лідером у своєму класі за чистою потужністю.

Realme 15 5G має стильний дизайн та акумулятор великої ємності Фото: SmartPrix

Головна особливість гаджета — акумулятор. Українські ритейлери вказують ємність у 6500 мА·год, хоча існує й версія на 7000 мА·год. На відміну від багатьох конкурентів, у комплекті є зарядний адаптер на 45 Вт. Фотоможливості представлені основною камерою на 50 Мп з OIS та простим ультраширококутним об'єктивом на 8 Мп. Це практичний варіант для користувачів, яким потрібен смартфон для найнеобхіднішого та з тривалою автономністю.

Характеристики Realme 15 5G

Екран: 6,77", AMOLED, 2392x1080, 144 Гц, 10 біт, ШІМ 3840 Гц, пікова яскравість 4500 ніт.

Процесор: MediaTek Dimensity 7300+ (4 нм).

Пам'ять: тип накопичувача UFS 3.1.

Камери: основна 50 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширококутна); фронтальна 50 Мп.

Акумулятор: 7000 мА·год (у деяких роздрібних мережах заявлено 6500 мА·год), зарядний адаптер на 45 Вт у комплекті.

Захист корпусу: IP68/IP69.

ОС: Android 15 (Realme UI 6.0).

Ціна в Україні

Realme 15 5G 12/512 Гб — 14 999 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro — найдорожчий представник цієї добірки, що пропонує недооцінені для свого класу можливості. Щодо продуктивності, якості екрану та автономності він перевершує популярні аналоги за ту ж ціну (наприклад, Samsung Galaxy A37). Чіпсет MediaTek Dimensity 8350 Extreme у поєднанні з швидким накопичувачем UFS 4.0 набирає близько 1,35 млн балів у AnTuTu 10. Також телефон має повноцінну потрійну камеру: 50 Мп основний сенсор, 50 Мп надширококутний і 10 Мп телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом.

Motorola Edge 60 Pro: перевірений середньокласний смартфон із чудовою продуктивністю та потрійною камерою Фото: gsmarena.com

P-OLED-дисплей (120 Гц) має високу яскравість, а корпус відповідає стандартам захисту IP68/IP69 та MIL-STD-810H (захист від води та пилу + ударостійкість), Акумулятор на 6000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт, бездротову — 15 Вт та реверсивну зарядку. Головний мінус моделі — мабуть, досить слабка підтримка ОС, оскільки смартфон постачається з Android 15, і виробник гарантує лише 3 версійні оновлення системи. З огляду на те, що актуальна версія — Android 16, у запасі залишається лише два великих оновлення в майбутньому.

Характеристики Motorola Edge 60 Pro

Екран: 6,7", P-OLED, 2712x1220, 120 Гц, ШІМ 720 Гц, пікова яскравість 4500 ніт.

Процесор: MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 нм).

Пам'ять: тип накопичувача UFS 4.0.

Камери: основна 50 Мп (OIS) + 10 Мп (телефото 3x, OIS) + 50 Мп (ультраширококутна); фронтальна 50 Мп.

Акумулятор: 6000 мА·год, зарядка 90 Вт (дротова), 15 Вт (бездротова), 5 Вт (реверсивна).

Захист корпусу: IP68/IP69, MIL-STD-810H, скло Gorilla Glass 7i.

ОС: Android 15, заявлено 3 оновлення ОС.

Ціни в Україні

Moto Edge 60 pro 8/256 — 19 999 грн;

Moto Edge 60 pro 12/512 — 21 999 грн.

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