Найкращі смартфони Samsung на будь-який бюджет: топ-5 моделей 2026 року (фото)

Samsung пропонує широкий асортимент смартфонів, у різноманітті яких легко заплутатися. Від доступних моделей серії A до флагманів лінійки S — обираємо пристрої з найкращим співвідношенням ціни та якості.

Фокус підготував добірку п’яти найкращих телефонів Samsung, розподілених за ціновими категоріями від найдешевших до найдорожчих. Ми зібрали найпопулярніші та найзатребуваніші моделі, які, згідно з результатами тестування, підійдуть більшості покупців.

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 — це базовий і найдешевший смартфон цього бренду, яким ще можна користуватися для повсякденних завдань. Він оснащений 6,7-дюймовим PLS LCD-екраном з роздільною здатністю 1600x720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. За швидкість роботи відповідає процесор Mediatek Helio G99, а живлення пристрою забезпечує акумулятор ємністю 5000 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 25 Вт.

Відео дня

Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, чого достатньо для знімків за хорошого освітлення. Головна перевага цього смартфона — тривала підтримка, як для бюджетного класу. Samsung обіцяє аж 6 великих оновлень операційної системи Android з моменту виходу.

Samsung Galaxy A07 Фото: gsmarena.com

Переваги:

6 років оновлень Android.

Екран із частотою оновлення 90 Гц.

Гарна автономність.

Наявність слота для microSD та 3,5-мм роз'єму.

Захист від бризок IP54.

Недоліки:

Темний екран з невисокою роздільною здатністю.

Відсутність NFC для безконтактної оплати.

Немає стереодинаміків.

Камера не має оптичної стабілізації (OIS).

Початкова ціна в Україні:

Samsung Galaxy A07 4/128 Гб — 4899 грн

Samsung Galaxy A26

Galaxy A26 піднімає планку якості, пропонуючи вже 6,7-дюймовий екран Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює на базі чіпа Exynos 1380 і має захист від води та пилу за стандартом IP67.

Блок камер став більш універсальним: основна камера на 50 Мп отримала оптичну стабілізацію (OIS), а також з’явилися 8 Мп надширококутний і 2 Мп макромодуль. Фронтальна камера на 13 Мп чудово справляється з селфі. Як і молодша модель, A26 отримає 6 великих оновлень Android.

Смартфон Samsung Galaxy A26 Фото: gsmarena.com

Переваги:

Екран Super AMOLED із частотою оновлення 120 Гц.

Захист за стандартом IP67 та міцне скло Gorilla Glass Victus+.

Камера з OIS та записом відео у 4K.

Відмінні селфі.

Підтримка eSIM та слот для microSD.

Недоліки:

Автономність могла б бути кращою.

Віртуальний датчик наближення.

Немає стабілізації відео в 4K.

Немає стереодинаміків.

Зарядний пристрій не входить до комплекту.

Початкова ціна в Україні:

Samsung Galaxy A26 5G 6/128 — 9899 грн

Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 — це надійний "середнячок" з актуальної А-серії 2026 року. Він оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм (2340x1080, 120 Гц) з високою піковою яскравістю 1900 ніт. За продуктивність відповідає чіп Exynos 1480, який працює в парі з відносно швидким накопичувачем UFS 3.1.

Основна 50-мегапіксельна камера зі збільшеним сенсором чудово знімає як вдень, так і вночі. Смартфон отримав преміальний дизайн зі склом Gorilla Glass Victus+ з обох боків та захист від води за стандартом IP68. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує швидшу зарядку потужністю 45 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Переваги:

Високоякісні матеріали корпусу та захист за стандартом IP68.

Відмінний яскравий екран.

Хороша автономність.

Якісні стереодинаміки.

Надійна робота основної камери.

Недоліки:

Процесор поступається конкурентам інших брендів у цій ціновій категорії.

Надширококутна камера не вражає.

Віртуальний датчик наближення.

Немає слота для microSD.

Висока ціна на початку продажів.

Початкова ціна в Україні:

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 ГБ — 17 099 грн

Samsung Galaxy S25 FE

Субфлагман Galaxy S25 FE — це чудова альтернатива дорогим смартфонам серії A (таким як Galaxy A57), що пропонує флагманські функції за більш доступною ціною. Він оснащений 6,7-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм (2340x1080, 120 Гц), потужний процесор Exynos 2400 у поєднанні з накопичувачем UFS 4.0 (1,5 млн балів у AnTuTu 10).

Головна відмінність від пристроїв середнього цінового сегмента — набір камер. Основна камера на 50 Мп доповнена повноцінним 8-мегапіксельним телеоб'єктивом із 3-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Смартфон може знімати відео у форматі 8K 24 fps або 4K 60 fps, підтримує бездротову зарядку, режим Samsung DeX для роботи в режимі ПК та має швидкий порт USB Type-C 3.2. Ця модель отримуватиме оновлення Android протягом 7 років.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

Переваги:

Флагманський LTPO-дисплей.

Універсальний набір камер з оптичним зумом.

Потужний процесор і висока швидкість роботи.

Підтримка бездротової зарядки та Samsung DeX.

7 років оновлень та підтримка Galaxy AI.

Недоліки:

Акумулятор трохи менший, ніж у аналогів на кшталт Galaxy A57 (4900 мА·год).

Продуктивність знижується під час тривалих високих навантажень (тротлінг).

Ціна на старті близька до Galaxy S25+.

Початкова ціна в Україні:

Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128 ГБ — 27 999 грн

Samsung Galaxy S26

Базова модель Galaxy S26 — чудовий вибір для тих, кому потрібен потужний, сучасний і компактний смартфон. Чому не S26 Ultra? Версія Ultra коштує набагато дорожче, а її особливості (великий екран, акумулятор, стилус і специфічні камери) потрібні далеко не всім. Базова модель S26 задовольнить 99% потреб багатьох користувачів.

Він оснащений яскравим 6,3-дюймовим екраном LTPO AMOLED (2340x1080) із піковою яскравістю 2600 ніт. Усередині встановлено топовий процесор Exynos 2600, який працює в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон має флагманський набір камер (50 Мп + 10 Мп телеоб'єктив + 12 Мп ультраширококутний), преміальну збірку та обіцяє 7 років підтримки ПЗ.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Переваги:

Компактний та преміальний дизайн.

Неймовірно яскравий та якісний екран.

Топова продуктивність.

Відмінні камери з розширеними можливостями запису відео.

7 років оновлень.

Недоліки:

Швидкість заряджання (25 Вт) поступається конкурентам.

Не підтримується 10-бітний колір дисплея та висока частота ШІМ.

Базовий рівень захисту IP68 (у конкурентів зустрічається IP69).

Відсутність запису 4K 120 fps (є лише у версії Ultra).

Початкова ціна в Україні:

Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ — 45 999 грн

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