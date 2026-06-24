Лучшие смартфоны Samsung на любой бюджет: топ-5 моделей 2026 года (фото)

У Samsung широкий ассортимент смартфонов, в разнообразии которых легко запутаться. От доступных моделей серии A до флагманов линейки S — выбираем устройства с лучшим соотношением цены и качества.

Фокус составил подборку из пяти лучших телефонов Samsung, распределенных по ценовым категориям от дешевых к дорогим. Мы собрали самые массовые и востребованные аппараты, которые подойдут большинству покупателей, согласно результатам тестирования.

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 — это базовый и самый дешевый смартфон бренда, которым еще можно пользоваться в повседневных задачах. Он оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD экраном с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За быстродействие отвечает процессор Mediatek Helio G99, а питается устройство от аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.

Відео дня

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, чего достаточно для снимков при хорошем освещении. Главное преимущество этого смартфона — долгая для бюджетного класса поддержка. Samsung обещает целых 6 крупных обновлений операционной системы Android с момента выхода.

Samsung Galaxy A07 Фото: gsmarena.com

Преимущества:

6 лет обновлений Android.

Экран с частотой 90 Гц.

Достойная автономность.

Наличие слота для microSD и 3.5 мм разъема.

Защита от брызг IP54.

Недостатки:

Тусклый экран с невысоким разрешением.

Отсутствие NFC для бесконтактной оплаты.

Нет стереодинамиков.

Камера не имеет оптической стабилизации (OIS).

Начальная цена в Украине:

Samsung Galaxy A07 4/128Gb — 4899 грн

Samsung Galaxy A26

Galaxy A26 поднимает планку качества, предлагая уже 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2340x1080 и частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе чипа Exynos 1380 и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Блок камер стал более универсальным: основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию (OIS), а также появились 8 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп макро-модуль. Фронтальная камера на 13 Мп отлично справляется с селфи. Как и младшая модель, A26 получит 6 крупных обновлений Android.

Смартфон Samsung Galaxy A26 Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Super AMOLED экран 120 Гц.

Защита IP67 и прочное стекло Gorilla Glass Victus+.

Камера с OIS и записью видео в 4K.

Отличные селфи-снимки.

Поддержка eSIM и слот для microSD.

Недостатки:

Автономность могла бы быть лучше.

Виртуальный датчик приближения.

Нет стабилизации видео в 4K.

Нет стереодинамиков.

Зарядное устройство не входит в комплект.

Начальная цена в Украине:

Samsung Galaxy A26 5G 6/128 — 9899 грн

Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 — это крепкий "середняк" из актуальной А-серии 2026 года. Он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем (2340x1080, 120 Гц) с высокой пиковой яркостью в 1900 нит. За производительность отвечает чип Exynos 1480, который работает в паре с относительно шустрым накопителем UFS 3.1.

Основная 50-мегапиксельная камера с увеличенным сенсором отлично снимает как днем, так и ночью. Смартфон получил премиальный дизайн со стеклом Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон и защиту от воды IP68. Батарея на 5000 мАч поддерживает более быструю зарядку на 45 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Премиальные материалы корпуса и защита IP68.

Отличный яркий экран.

Хорошая автономность.

Качественные стереодинамики.

Уверенная работа основной камеры.

Недостатки:

Процессор уступает конкурентам других брендов в этой ценовой категории.

Сверхширокоугольная камера не впечатляет.

Виртуальный датчик приближения.

Нет слота для microSD.

Высокая цена на старте продаж.

Начальная цена в Украине:

Samsung Galaxy A37 5G 6/128GB — 17 099 грн

Samsung Galaxy S25 FE

Субфлагман Galaxy S25 FE — это отличная альтернатива дорогим смартфонам A-серии (таким как Galaxy A57), предлагающая флагманские функции по более доступной цене. Он получил 6,7-дюймовый LTPO AMOLED дисплей (2340x1080, 120 Гц), хороший процессор Exynos 2400 в связке с накопителем UFS 4.0 (1,5 млн баллов в AnTuTu 10).

Главное отличие от среднебюджетников — набор камер. Основная камера на 50 Мп дополнена полноценным 8 Мп телефото объективом с 3-кратным оптическим зумом и 12 Мп сверхшириком. Смартфон умеет писать видео в 8K 24 fps либо 4K 60 fps, поддерживает беспроводную зарядку, режим Samsung DeX для работы в режиме ПК и имеет быстрый порт USB Type-C 3.2. Эта модель будет получать обновления Android в течение 7 лет.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Флагманский LTPO дисплей.

Универсальный набор камер с оптическим зумом.

Мощный процессор и высокая скорость работы.

Поддержка беспроводной зарядки и Samsung DeX.

7 лет обновлений и поддержка Galaxy AI.

Недостатки:

Батарея чуть меньше, чем у аналогов вроде Galaxy A57 (4900 мАч).

Производительность снижается при длительных высоких нагрузках (троттлинг).

Цена на старте близка к Galaxy S25+.

Начальная цена в Украине:

Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128GB — 27 999 грн

Samsung Galaxy S26

Базовый Galaxy S26 — отличный выбор для тех, кому нужен мощный, современный и компактный смартфон. Почему не S26 Ultra? Версия Ultra стоит намного дороже, и ее фишки (большой экран, батарея, стилус и специфические камеры) нужны далеко не всем. Базовый S26 удовлетворит 99% потребностей многих пользователей.

Он оснащен ярким 6,3-дюймовым LTPO AMOLED экраном (2340x1080) с пиковой яркостью 2600 нит. Внутри установлен топовый процессор Exynos 2600, работающий в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет флагманский набор камер (50 Мп + 10 Мп телефото + 12 Мп ультраширик), премиальную сборку и обещает 7 лет поддержки ПО.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Компактный и премиальный дизайн.

Невероятно яркий и качественный экран.

Топовая производительность.

Отличные камеры с продвинутыми возможностями записи видео.

7 лет обновлений.

Недостатки:

Скорость зарядки (25 Вт) отстает от конкурентов.

Нет поддержки 10-битного цвета дисплея и высокой ШИМ-герцовки.

Базовая защита IP68 (у конкурентов встречается IP69).

Отсутствие записи 4K 120fps (есть только в версии Ultra).

Начальная цена в Украине:

Samsung Galaxy S26 12/256GB — 45 999 грн

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