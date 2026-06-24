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Лучшие смартфоны Samsung на любой бюджет: топ-5 моделей 2026 года (фото)

Лучшие смартфоны Samsung 2026 топ 5 телефонов самсунг
Лучшие смартфоны Samsung 2026 года (иллюстративное фото) | Фото: PhoneArena

У Samsung широкий ассортимент смартфонов, в разнообразии которых легко запутаться. От доступных моделей серии A до флагманов линейки S — выбираем устройства с лучшим соотношением цены и качества.

Фокус составил подборку из пяти лучших телефонов Samsung, распределенных по ценовым категориям от дешевых к дорогим. Мы собрали самые массовые и востребованные аппараты, которые подойдут большинству покупателей, согласно результатам тестирования.

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 — это базовый и самый дешевый смартфон бренда, которым еще можно пользоваться в повседневных задачах. Он оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD экраном с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За быстродействие отвечает процессор Mediatek Helio G99, а питается устройство от аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.

Відео дня

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, чего достаточно для снимков при хорошем освещении. Главное преимущество этого смартфона — долгая для бюджетного класса поддержка. Samsung обещает целых 6 крупных обновлений операционной системы Android с момента выхода.

смартфон Samsung Galaxy A07 4G
Samsung Galaxy A07
Фото: gsmarena.com

Преимущества:

  • 6 лет обновлений Android.
  • Экран с частотой 90 Гц.
  • Достойная автономность.
  • Наличие слота для microSD и 3.5 мм разъема.
  • Защита от брызг IP54.

Недостатки:

  • Тусклый экран с невысоким разрешением.
  • Отсутствие NFC для бесконтактной оплаты.
  • Нет стереодинамиков.
  • Камера не имеет оптической стабилизации (OIS).

Начальная цена в Украине:

  • Samsung Galaxy A07 4/128Gb — 4899 грн

Samsung Galaxy A26

Galaxy A26 поднимает планку качества, предлагая уже 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2340x1080 и частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе чипа Exynos 1380 и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Блок камер стал более универсальным: основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию (OIS), а также появились 8 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп макро-модуль. Фронтальная камера на 13 Мп отлично справляется с селфи. Как и младшая модель, A26 получит 6 крупных обновлений Android.

Samsung Galaxy A26 телефон обзор
Смартфон Samsung Galaxy A26
Фото: gsmarena.com

Преимущества:

  • Super AMOLED экран 120 Гц.
  • Защита IP67 и прочное стекло Gorilla Glass Victus+.
  • Камера с OIS и записью видео в 4K.
  • Отличные селфи-снимки.
  • Поддержка eSIM и слот для microSD.

Недостатки:

  • Автономность могла бы быть лучше.
  • Виртуальный датчик приближения.
  • Нет стабилизации видео в 4K.
  • Нет стереодинамиков.
  • Зарядное устройство не входит в комплект.

Начальная цена в Украине:

  • Samsung Galaxy A26 5G 6/128 — 9899 грн

Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 — это крепкий "середняк" из актуальной А-серии 2026 года. Он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем (2340x1080, 120 Гц) с высокой пиковой яркостью в 1900 нит. За производительность отвечает чип Exynos 1480, который работает в паре с относительно шустрым накопителем UFS 3.1.

Основная 50-мегапиксельная камера с увеличенным сенсором отлично снимает как днем, так и ночью. Смартфон получил премиальный дизайн со стеклом Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон и защиту от воды IP68. Батарея на 5000 мАч поддерживает более быструю зарядку на 45 Вт.

Samsung Galaxy A37 обзор плюсы и минусы
Смартфон Samsung Galaxy A37
Фото: gsmarena.com

Преимущества:

  • Премиальные материалы корпуса и защита IP68.
  • Отличный яркий экран.
  • Хорошая автономность.
  • Качественные стереодинамики.
  • Уверенная работа основной камеры.

Недостатки:

  • Процессор уступает конкурентам других брендов в этой ценовой категории.
  • Сверхширокоугольная камера не впечатляет.
  • Виртуальный датчик приближения.
  • Нет слота для microSD.
  • Высокая цена на старте продаж.

Начальная цена в Украине:

  • Samsung Galaxy A37 5G 6/128GB — 17 099 грн

Samsung Galaxy S25 FE

Субфлагман Galaxy S25 FE — это отличная альтернатива дорогим смартфонам A-серии (таким как Galaxy A57), предлагающая флагманские функции по более доступной цене. Он получил 6,7-дюймовый LTPO AMOLED дисплей (2340x1080, 120 Гц), хороший процессор Exynos 2400 в связке с накопителем UFS 4.0 (1,5 млн баллов в AnTuTu 10).

Главное отличие от среднебюджетников — набор камер. Основная камера на 50 Мп дополнена полноценным 8 Мп телефото объективом с 3-кратным оптическим зумом и 12 Мп сверхшириком. Смартфон умеет писать видео в 8K 24 fps либо 4K 60 fps, поддерживает беспроводную зарядку, режим Samsung DeX для работы в режиме ПК и имеет быстрый порт USB Type-C 3.2. Эта модель будет получать обновления Android в течение 7 лет.

samsung galaxy s25 fe телефон
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE
Фото: gsmarena.com

Преимущества:

  • Флагманский LTPO дисплей.
  • Универсальный набор камер с оптическим зумом.
  • Мощный процессор и высокая скорость работы.
  • Поддержка беспроводной зарядки и Samsung DeX.
  • 7 лет обновлений и поддержка Galaxy AI.

Недостатки:

  • Батарея чуть меньше, чем у аналогов вроде Galaxy A57 (4900 мАч).
  • Производительность снижается при длительных высоких нагрузках (троттлинг).
  • Цена на старте близка к Galaxy S25+.

Начальная цена в Украине:

  • Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128GB — 27 999 грн

Samsung Galaxy S26

Базовый Galaxy S26 — отличный выбор для тех, кому нужен мощный, современный и компактный смартфон. Почему не S26 Ultra? Версия Ultra стоит намного дороже, и ее фишки (большой экран, батарея, стилус и специфические камеры) нужны далеко не всем. Базовый S26 удовлетворит 99% потребностей многих пользователей.

Он оснащен ярким 6,3-дюймовым LTPO AMOLED экраном (2340x1080) с пиковой яркостью 2600 нит. Внутри установлен топовый процессор Exynos 2600, работающий в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет флагманский набор камер (50 Мп + 10 Мп телефото + 12 Мп ультраширик), премиальную сборку и обещает 7 лет поддержки ПО.

Samsung Galaxy S26 обзор
Смартфон Samsung Galaxy S26
Фото: gsmarena.com

Преимущества:

  • Компактный и премиальный дизайн.
  • Невероятно яркий и качественный экран.
  • Топовая производительность.
  • Отличные камеры с продвинутыми возможностями записи видео.
  • 7 лет обновлений.

Недостатки:

  • Скорость зарядки (25 Вт) отстает от конкурентов.
  • Нет поддержки 10-битного цвета дисплея и высокой ШИМ-герцовки.
  • Базовая защита IP68 (у конкурентов встречается IP69).
  • Отсутствие записи 4K 120fps (есть только в версии Ultra).

Начальная цена в Украине:

  • Samsung Galaxy S26 12/256GB — 45 999 грн

Ранее сообщалось про лучшие бюджетные смартфоны 2026 года, которые порадовали в ходе тестов.

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