Смартфон с топовыми параметрами, но дешевле флагманов: какая модель удивила экспертов в 2026 году
В 2026 году найти смартфон с бескомпромиссными характеристиками и адекватной ценой становится все сложнее. Но модель POCO F8 Ultra до сих пор остается одним из лучших предложений на рынке.
Это Ultra-флагман, который предлагает топовое железо, продвинутые камеры и уникальную аудиосистему, но при этом стоит заметно дешевле базовых флагманов от А-брендов. Фокус расскажет про все возможности телефона и выводы экспертов о POCO F8 Ultra по результатам тестирования.
Характеристики POCO F8 Ultra
- Дисплей: 6,9 дюйма, AMOLED, 2608x1200 пикселей, 120 Гц, поддержка Dolby Vision и HDR10+.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).
- Память: 12/256 ГБ или 16/512 ГБ (стандарт накопителя — UFS 4.1).
- Камеры: 50 Мп (основная, OIS) + 50 Мп (перископ. телефото, зум 5x, OIS) + 50 Мп (сверхширокоугольная) / 32 Мп (фронтальная).
- Батарея и зарядка: 6500 мАч, 100 Вт проводная (100% за 38 минут) и 50 Вт беспроводная.
- Защита корпуса: Стандарт IP68 (защита от воды и пыли), стекло Poco Shield Glass.
- ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Заявлено 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.
Экран, дизайн и аудиосистема от Bose
POCO F8 Ultra получил крупный 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с нестандартным разрешением 2608x1200 пикселей. Матрица отличается 12-битной глубиной цвета (68 миллиардов оттенков) и высокой пиковой яркостью до 3500 нит. Важным плюсом для чувствительных глаз стала высокая частота ШИМ-затемнения (2560 Гц), что исключает видимое мерцание. Корпус смартфона надежно защищен от воды (IP68), а задняя панель может быть выполнена из материала, тактильно напоминающего джинсовую ткань. Рамка выполнена из алюминия, а спинка — из пластика, усиленного стекловолокном, либо силиконового полимера.
Но главная отличительная фишка POCO F8 Ultra — его звучание. Смартфон оснащен уникальной стереосистемой формата 2.1, настроенной совместно с компанией Bose. Помимо двух динамиков, на задней панели установлен выделенный сабвуфер (размером 16x20 мм). Эта связка выдает плотные басы, чистый вокал и звонкие высокие частоты, делая аппарат одним из самых громких и качественных музыкальных смартфонов.
Камеры
В этом поколении POCO полностью переработала систему камер, выведя ее на настоящий флагманский уровень:
- Основной модуль (50 Мп): Использует крупный сенсор OmniVision Light Fusion 950 (1/1.31"). Камера делает превосходные снимки с широким динамическим диапазоном, точным балансом белого и высокой детализацией как днем, так и глубокой ночью. Поддерживается запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду либо 4K 60 fps.
- Перископический телевик (50 Мп): Обеспечивает 5-кратное оптическое приближение (фокусное расстояние 115 мм). Подходит для съемки удаленных объектов и роскошных портретов с правильными пропорциями лица.
- Ультраширокоугольная камера (50 Мп): Отлично справляется с пейзажами, хотя и имеет фиксированный фокус.
- Фронтальная камера (32 Мп): Получила более широкий угол захвата, что позволяет легко уместить в кадр компанию друзей.
Производительность и результаты тестов
За быстродействие отвечает топовый на сегодня чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон работает молниеносно в любых задачах, хотя под экстремальными и длительными нагрузками процессор может снижать частоты для предотвращения перегрева (троттлинг).
Батарея на 6500 мАч в сочетании с отличной оптимизацией системы HyperOS 3 демонстрирует отличные показатели автономности.
Результаты тестирования GSMArena:
- AnTuTu 10: 2 720 760 баллов
- AnTuTu 11: 3 887 841 балл
- Максимальная автояркость экрана: 1077 нит
- Автономность (Active use score): 18 часов 52 минуты
- Громкость динамиков: -26.0 LUFS (Оценка: "Очень хорошо")
Плюсы и минусы Poco F8 Ultra
Преимущества:
- Яркий и большой OLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision.
- Уникальная аудиосистема Bose 2.1 с глубокими басами.
- Высокая автономность и быстрая зарядка 100 Вт.
- Отличная основная камера и качественный 5-кратный зум.
- Топовая производительность процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Защита от воды IP68 и поддержка eSIM.
Недостатки:
- Отсутствие технологии LTPO в дисплее (нет плавного адаптивного управления частотой обновления от 1 до 120 Гц).
- Заметный сброс частот процессора (троттлинг) при сильном нагреве.
- Ультраширокоугольная и фронтальная камеры лишены автофокуса.
- Посредственное качество видео на ультраширокоугольный объектив.
Цены в Украине
- POCO F8 Ultra 12/256GB Black — 39 999 грн.
- POCO F8 Ultra 16/512GB Black — 44 999 грн.
Для сравнения, аналог в лице Samsung Galaxy S26 12/256GB обойдется в 45 999 грн.
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