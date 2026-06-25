Смартфон с топовыми параметрами, но дешевле флагманов: какая модель удивила экспертов в 2026 году

В 2026 году найти смартфон с бескомпромиссными характеристиками и адекватной ценой становится все сложнее. Но модель POCO F8 Ultra до сих пор остается одним из лучших предложений на рынке.

Это Ultra-флагман, который предлагает топовое железо, продвинутые камеры и уникальную аудиосистему, но при этом стоит заметно дешевле базовых флагманов от А-брендов. Фокус расскажет про все возможности телефона и выводы экспертов о POCO F8 Ultra по результатам тестирования.

Характеристики POCO F8 Ultra

Дисплей: 6,9 дюйма, AMOLED, 2608x1200 пикселей, 120 Гц, поддержка Dolby Vision и HDR10+.

6,9 дюйма, AMOLED, 2608x1200 пикселей, 120 Гц, поддержка Dolby Vision и HDR10+. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Память: 12/256 ГБ или 16/512 ГБ (стандарт накопителя — UFS 4.1).

12/256 ГБ или 16/512 ГБ (стандарт накопителя — UFS 4.1). Камеры: 50 Мп (основная, OIS) + 50 Мп (перископ. телефото, зум 5x, OIS) + 50 Мп (сверхширокоугольная) / 32 Мп (фронтальная).

50 Мп (основная, OIS) + 50 Мп (перископ. телефото, зум 5x, OIS) + 50 Мп (сверхширокоугольная) / 32 Мп (фронтальная). Батарея и зарядка: 6500 мАч, 100 Вт проводная (100% за 38 минут) и 50 Вт беспроводная.

6500 мАч, 100 Вт проводная (100% за 38 минут) и 50 Вт беспроводная. Защита корпуса: Стандарт IP68 (защита от воды и пыли), стекло Poco Shield Glass.

Стандарт IP68 (защита от воды и пыли), стекло Poco Shield Glass. ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Заявлено 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.

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Дисплей POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Экран, дизайн и аудиосистема от Bose

POCO F8 Ultra получил крупный 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с нестандартным разрешением 2608x1200 пикселей. Матрица отличается 12-битной глубиной цвета (68 миллиардов оттенков) и высокой пиковой яркостью до 3500 нит. Важным плюсом для чувствительных глаз стала высокая частота ШИМ-затемнения (2560 Гц), что исключает видимое мерцание. Корпус смартфона надежно защищен от воды (IP68), а задняя панель может быть выполнена из материала, тактильно напоминающего джинсовую ткань. Рамка выполнена из алюминия, а спинка — из пластика, усиленного стекловолокном, либо силиконового полимера.

Но главная отличительная фишка POCO F8 Ultra — его звучание. Смартфон оснащен уникальной стереосистемой формата 2.1, настроенной совместно с компанией Bose. Помимо двух динамиков, на задней панели установлен выделенный сабвуфер (размером 16x20 мм). Эта связка выдает плотные басы, чистый вокал и звонкие высокие частоты, делая аппарат одним из самых громких и качественных музыкальных смартфонов.

Камеры POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Камеры

В этом поколении POCO полностью переработала систему камер, выведя ее на настоящий флагманский уровень:

Основной модуль (50 Мп): Использует крупный сенсор OmniVision Light Fusion 950 (1/1.31"). Камера делает превосходные снимки с широким динамическим диапазоном, точным балансом белого и высокой детализацией как днем, так и глубокой ночью. Поддерживается запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду либо 4K 60 fps.

Использует крупный сенсор OmniVision Light Fusion 950 (1/1.31"). Камера делает превосходные снимки с широким динамическим диапазоном, точным балансом белого и высокой детализацией как днем, так и глубокой ночью. Поддерживается запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду либо 4K 60 fps. Перископический телевик (50 Мп): Обеспечивает 5-кратное оптическое приближение (фокусное расстояние 115 мм). Подходит для съемки удаленных объектов и роскошных портретов с правильными пропорциями лица.

Обеспечивает 5-кратное оптическое приближение (фокусное расстояние 115 мм). Подходит для съемки удаленных объектов и роскошных портретов с правильными пропорциями лица. Ультраширокоугольная камера (50 Мп): Отлично справляется с пейзажами, хотя и имеет фиксированный фокус.

Отлично справляется с пейзажами, хотя и имеет фиксированный фокус. Фронтальная камера (32 Мп): Получила более широкий угол захвата, что позволяет легко уместить в кадр компанию друзей.

Фото на POCO F8 Ultra (основная камера 1x, день) Фото: gsmarena.com Фото на POCO F8 Ultra (макро, телефото 10x) Фото: gsmarena.com Фото на POCO F8 Ultra (основная камера, ночь) Фото: gsmarena.com

Производительность и результаты тестов

За быстродействие отвечает топовый на сегодня чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон работает молниеносно в любых задачах, хотя под экстремальными и длительными нагрузками процессор может снижать частоты для предотвращения перегрева (троттлинг).

Батарея на 6500 мАч в сочетании с отличной оптимизацией системы HyperOS 3 демонстрирует отличные показатели автономности.

Результаты тестирования GSMArena:

AnTuTu 10: 2 720 760 баллов

2 720 760 баллов AnTuTu 11: 3 887 841 балл

3 887 841 балл Максимальная автояркость экрана: 1077 нит

1077 нит Автономность (Active use score): 18 часов 52 минуты

18 часов 52 минуты Громкость динамиков: -26.0 LUFS (Оценка: "Очень хорошо")

Дизайн POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Плюсы и минусы Poco F8 Ultra

Преимущества:

Яркий и большой OLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision.

Уникальная аудиосистема Bose 2.1 с глубокими басами.

Высокая автономность и быстрая зарядка 100 Вт.

Отличная основная камера и качественный 5-кратный зум.

Топовая производительность процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Защита от воды IP68 и поддержка eSIM.

Недостатки:

Отсутствие технологии LTPO в дисплее (нет плавного адаптивного управления частотой обновления от 1 до 120 Гц).

Заметный сброс частот процессора (троттлинг) при сильном нагреве.

Ультраширокоугольная и фронтальная камеры лишены автофокуса.

Посредственное качество видео на ультраширокоугольный объектив.

POCO F8 Ultra в черном цвете Фото: Stuff

Цены в Украине

POCO F8 Ultra 12/256GB Black — 39 999 грн.

POCO F8 Ultra 16/512GB Black — 44 999 грн.

Для сравнения, аналог в лице Samsung Galaxy S26 12/256GB обойдется в 45 999 грн.

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