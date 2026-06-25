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Смартфон с топовыми параметрами, но дешевле флагманов: какая модель удивила экспертов в 2026 году

POCO F8 Ultra телефон в руке
Смартфон POCO F8 Ultra (иллюстративное фото) | Фото: gsmarena.com

В 2026 году найти смартфон с бескомпромиссными характеристиками и адекватной ценой становится все сложнее. Но модель POCO F8 Ultra до сих пор остается одним из лучших предложений на рынке.

Это Ultra-флагман, который предлагает топовое железо, продвинутые камеры и уникальную аудиосистему, но при этом стоит заметно дешевле базовых флагманов от А-брендов. Фокус расскажет про все возможности телефона и выводы экспертов о POCO F8 Ultra по результатам тестирования.

Характеристики POCO F8 Ultra

  • Дисплей: 6,9 дюйма, AMOLED, 2608x1200 пикселей, 120 Гц, поддержка Dolby Vision и HDR10+.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).
  • Память: 12/256 ГБ или 16/512 ГБ (стандарт накопителя — UFS 4.1).
  • Камеры: 50 Мп (основная, OIS) + 50 Мп (перископ. телефото, зум 5x, OIS) + 50 Мп (сверхширокоугольная) / 32 Мп (фронтальная).
  • Батарея и зарядка: 6500 мАч, 100 Вт проводная (100% за 38 минут) и 50 Вт беспроводная.
  • Защита корпуса: Стандарт IP68 (защита от воды и пыли), стекло Poco Shield Glass.
  • ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Заявлено 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.
Відео дня
poco f8 ultra обзор экран
Дисплей POCO F8 Ultra
Фото: gsmarena.com

Экран, дизайн и аудиосистема от Bose

POCO F8 Ultra получил крупный 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с нестандартным разрешением 2608x1200 пикселей. Матрица отличается 12-битной глубиной цвета (68 миллиардов оттенков) и высокой пиковой яркостью до 3500 нит. Важным плюсом для чувствительных глаз стала высокая частота ШИМ-затемнения (2560 Гц), что исключает видимое мерцание. Корпус смартфона надежно защищен от воды (IP68), а задняя панель может быть выполнена из материала, тактильно напоминающего джинсовую ткань. Рамка выполнена из алюминия, а спинка — из пластика, усиленного стекловолокном, либо силиконового полимера.

Но главная отличительная фишка POCO F8 Ultra — его звучание. Смартфон оснащен уникальной стереосистемой формата 2.1, настроенной совместно с компанией Bose. Помимо двух динамиков, на задней панели установлен выделенный сабвуфер (размером 16x20 мм). Эта связка выдает плотные басы, чистый вокал и звонкие высокие частоты, делая аппарат одним из самых громких и качественных музыкальных смартфонов.

POCO F8 Ultra камера примеры фото
Камеры POCO F8 Ultra
Фото: gsmarena.com

Камеры

В этом поколении POCO полностью переработала систему камер, выведя ее на настоящий флагманский уровень:

  • Основной модуль (50 Мп): Использует крупный сенсор OmniVision Light Fusion 950 (1/1.31"). Камера делает превосходные снимки с широким динамическим диапазоном, точным балансом белого и высокой детализацией как днем, так и глубокой ночью. Поддерживается запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду либо 4K 60 fps.
  • Перископический телевик (50 Мп): Обеспечивает 5-кратное оптическое приближение (фокусное расстояние 115 мм). Подходит для съемки удаленных объектов и роскошных портретов с правильными пропорциями лица.
  • Ультраширокоугольная камера (50 Мп): Отлично справляется с пейзажами, хотя и имеет фиксированный фокус.
  • Фронтальная камера (32 Мп): Получила более широкий угол захвата, что позволяет легко уместить в кадр компанию друзей.
POCO F8 Ultra фото днем здание
Фото на POCO F8 Ultra (основная камера 1x, день)
Фото: gsmarena.com
POCO F8 Ultra макро пчела телефото
Фото на POCO F8 Ultra (макро, телефото 10x)
Фото: gsmarena.com
POCO F8 Ultra ночной снимок город
Фото на POCO F8 Ultra (основная камера, ночь)
Фото: gsmarena.com
POCO F8 Ultra фото днем здание
POCO F8 Ultra макро пчела телефото
POCO F8 Ultra ночной снимок город

Производительность и результаты тестов

За быстродействие отвечает топовый на сегодня чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон работает молниеносно в любых задачах, хотя под экстремальными и длительными нагрузками процессор может снижать частоты для предотвращения перегрева (троттлинг).

Батарея на 6500 мАч в сочетании с отличной оптимизацией системы HyperOS 3 демонстрирует отличные показатели автономности.

Результаты тестирования GSMArena:

  • AnTuTu 10: 2 720 760 баллов
  • AnTuTu 11: 3 887 841 балл
  • Максимальная автояркость экрана: 1077 нит
  • Автономность (Active use score): 18 часов 52 минуты
  • Громкость динамиков: -26.0 LUFS (Оценка: "Очень хорошо")
Poco F8 Ultra телефон
Дизайн POCO F8 Ultra
Фото: gsmarena.com

Плюсы и минусы Poco F8 Ultra

Преимущества:

  • Яркий и большой OLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision.
  • Уникальная аудиосистема Bose 2.1 с глубокими басами.
  • Высокая автономность и быстрая зарядка 100 Вт.
  • Отличная основная камера и качественный 5-кратный зум.
  • Топовая производительность процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.
  • Защита от воды IP68 и поддержка eSIM.

Недостатки:

  • Отсутствие технологии LTPO в дисплее (нет плавного адаптивного управления частотой обновления от 1 до 120 Гц).
  • Заметный сброс частот процессора (троттлинг) при сильном нагреве.
  • Ультраширокоугольная и фронтальная камеры лишены автофокуса.
  • Посредственное качество видео на ультраширокоугольный объектив.
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POCO F8 Ultra в черном цвете
Фото: Stuff

Цены в Украине

  • POCO F8 Ultra 12/256GB Black — 39 999 грн.
  • POCO F8 Ultra 16/512GB Black — 44 999 грн.

Для сравнения, аналог в лице Samsung Galaxy S26 12/256GB обойдется в 45 999 грн.

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