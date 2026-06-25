Смартфон із топовими характеристиками, але дешевший за флагмани: яка модель здивувала експертів у 2026 році

У 2026 році знайти смартфон із безкомпромісними характеристиками та прийнятною ціною стає дедалі складніше. Але модель POCO F8 Ultra досі залишається однією з найкращих пропозицій на ринку.

Це Ultra-флагман, який пропонує топове "залізо", передові камери та унікальну аудіосистему, але при цьому коштує помітно дешевше, ніж базові флагмани від провідних брендів. Фокус розповість про всі можливості телефону та висновки експертів щодо POCO F8 Ultra за результатами тестування.

Характеристики POCO F8 Ultra

Дисплей: 6,9 дюйма, AMOLED, 2608×1200 пікселів, 120 Гц, підтримка Dolby Vision та HDR10+.

6,9 дюйма, AMOLED, 2608×1200 пікселів, 120 Гц, підтримка Dolby Vision та HDR10+. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Пам'ять: 12/256 ГБ або 16/512 ГБ (стандарт накопичувача — UFS 4.1).

12/256 ГБ або 16/512 ГБ (стандарт накопичувача — UFS 4.1). Камери: 50 Мп (основна, OIS) + 50 Мп (перископічна, телефото, 5-кратний зум, OIS) + 50 Мп (надширококутна) / 32 Мп (фронтальна).

50 Мп (основна, OIS) + 50 Мп (перископічна, телефото, 5-кратний зум, OIS) + 50 Мп (надширококутна) / 32 Мп (фронтальна). Акумулятор і зарядка: 6500 мА·год, 100 Вт дротова (100% за 38 хвилин) і 50 Вт бездротова.

6500 мА·год, 100 Вт дротова (100% за 38 хвилин) і 50 Вт бездротова. Захист корпусу: стандарт IP68 (захист від води та пилу), скло Poco Shield Glass.

стандарт IP68 (захист від води та пилу), скло Poco Shield Glass. ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Заявлено 4 роки оновлень Android та 6 років патчів безпеки.

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Дисплей POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Екран, дизайн та аудіосистема від Bose

POCO F8 Ultra отримав великий 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із нестандартною роздільною здатністю 2608x1200 пікселів. Матриця відрізняється 12-бітною глибиною кольору (68 мільярдів відтінків) і високою піковою яскравістю до 3500 ніт. Важливим плюсом для чутливих очей стала висока частота ШІМ-затемнення (2560 Гц), що виключає видиме мерехтіння. Корпус смартфона надійно захищений від води (IP68), а задня панель може бути виконана з матеріалу, що на дотик нагадує джинсову тканину. Рамка виготовлена з алюмінію, а задня панель — із пластику, посиленого скловолокном, або силіконового полімеру.

Але головна особливість POCO F8 Ultra — його звучання. Смартфон оснащений унікальною стереосистемою формату 2.1, налаштованою спільно з компанією Bose. Окрім двох динаміків, на задній панелі встановлено окремий сабвуфер (розміром 16x20 мм). Ця комбінація забезпечує насичені баси, чистий вокал і дзвінкі високі частоти, що робить цей пристрій одним із найгучніших і найякісніших музичних смартфонів.

Камери POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Камери

У цьому поколінні POCO повністю переробила систему камер, вивівши її на справжній флагманський рівень:

Основний модуль (50 Мп): Використовує великий сенсор OmniVision Light Fusion 950 (1/1,31"). Камера робить чудові знімки з широким динамічним діапазоном, точним балансом білого та високою деталізацією як вдень, так і пізно вночі. Підтримується запис відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду або 4K 60 fps.

Використовує великий сенсор OmniVision Light Fusion 950 (1/1,31"). Камера робить чудові знімки з широким динамічним діапазоном, точним балансом білого та високою деталізацією як вдень, так і пізно вночі. Підтримується запис відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду або 4K 60 fps. Перископічний телеоб'єктив (50 Мп): Забезпечує 5-кратне оптичне наближення (фокусна відстань 115 мм). Підходить для зйомки віддалених об'єктів і розкішних портретів із правильними пропорціями обличчя.

Забезпечує 5-кратне оптичне наближення (фокусна відстань 115 мм). Підходить для зйомки віддалених об'єктів і розкішних портретів із правильними пропорціями обличчя. Ультраширококутна камера (50 Мп): чудово справляється з пейзажами, хоча й має фіксований фокус.

чудово справляється з пейзажами, хоча й має фіксований фокус. Фронтальна камера (32 Мп): Отримала ширший кут охоплення, що дозволяє легко вмістити в кадр компанію друзів.

Фото, зроблене на POCO F8 Ultra (основна камера 1x, вдень) Фото: gsmarena.com Фото, зроблені на POCO F8 Ultra (макро, 10-кратний телеоб'єктив) Фото: gsmarena.com Фото, зроблене на POCO F8 Ultra (основна камера, ніч) Фото: gsmarena.com

Продуктивність та результати тестів

За швидкість роботи відповідає найпотужніший на сьогодні чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон працює блискавично під час виконання будь-яких завдань, хоча під час екстремальних і тривалих навантажень процесор може знижувати тактову частоту, щоб запобігти перегріванню (тротлінг).

Великий акумулятор ємністю 6500 мА·год у поєднанні з чудовою оптимізацією системи HyperOS 3 встановлює рекорди автономності.

Результати тестування GSMArena:

AnTuTu 10: 2 720 760 балів

2 720 760 балів AnTuTu 11: 3 887 841 балів

3 887 841 балів Максимальна автояскравість екрану: 1077 ніт

1077 ніт Автономність (Active use score): 18 годин 52 хвилини

18 годин 52 хвилини Гучність динаміків: -26,0 LUFS (Оцінка: "Дуже добре")

Дизайн POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки Poco F8 Ultra

Переваги:

Яскравий і великий OLED-дисплей із підтримкою Dolby Vision.

Унікальна аудіосистема Bose 2.1 з глибокими басами.

Висока автономність і швидка зарядка 100 Вт.

Відмінна основна камера та якісний 5-кратний зум.

Топова продуктивність процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Захист від води за стандартом IP68 та підтримка eSIM.

Недоліки:

Відсутність технології LTPO у дисплеї (немає плавного адаптивного регулювання частоти оновлення від 1 до 120 Гц).

Помітне зниження тактової частоти процесора (тротлінг) при сильному нагріванні.

Ультраширококутна та фронтальна камери не мають автофокусу.

Посередня якість відео на ультраширококутному об'єктиві.

POCO F8 Ultra чорного кольору Фото: Stuff

Ціни в Україні

POCO F8 Ultra 12/256GB Black — 39 999 грн.

POCO F8 Ultra 16/512GB Black — 44 999 грн.

Для порівняння, аналог — Samsung Galaxy S26 12/256GB— коштуватиме 45 999 грн.

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