Смартфони з флагманськими процесорами за доступною ціною: топ-5 моделей 2026 року (фото)

Смартфони категорії субфлагманів забезпечують високу продуктивність, але коштують дешевше за преміальні моделі. Розповідаємо про найпотужніші та недооцінені моделі POCO, OnePlus та Xiaomi.

Фокус склав рейтинг п’яти найшвидших смартфонів середнього класу 2026 року, які зараз можна придбати за відносно помірними цінами.

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max отримав 6,83-дюймовий 12-бітний AMOLED-дисплей (2772x1280) із частотою оновлення 120 Гц, ШІМ 3840 Гц і піковою яскравістю до 3500 ніт. За продуктивність відповідає чіпсет MediaTek Dimensity 9500s (3 нм) у поєднанні зі швидкісним накопичувачем UFS 4.1. Пристрій працює під керуванням прошивки HyperOS 3 (Android 16) і захищений від води та пилу відповідно до стандартів IP68/IP69K.

Ще одна особливість телефону — батарея. Він оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 8500 мА·год, який забезпечує понад 25 годин активної роботи за результатами тестування GSMArena Battery Life Test 2.0. Підтримується дротова зарядка потужністю 100 Вт, наскрізне живлення (Bypass charging) в обхід акумулятора та реверсивна зарядка на 27 Вт. Набір тильних камер включає 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) та надширококутний об’єктив на 8 Мп.

Відео дня

Дисплей POCO X8 Pro Max: одного з найпотужніших середньокласових смартфонів, який майже не має аналогів Фото: gsmarena.com

Результати тестів продуктивності

AnTuTu v10 — 2 445 108;

AnTuTu v11 — 2 791 128;

Geekbench 6 — 2670 (одноядерний), 8539 (багатоядерний).

Ціни в Україні

POCO X8 Pro Max 12/256 ГБ — 23 999 грн

POCO X8 Pro Max 12/512 ГБ — 25 999 грн

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-екраном (2772x1272) із частотою оновлення до 165 Гц та захисним склом OnePlus Crystal Guard. Телефон побудований на платформі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм), яка гарантує швидку та стабільну роботу системи OxygenOS 16. Корпус сертифікований за стандартом MIL-STD-810H і має ступінь захисту IP68/IP69K.

У глобальній версії смартфона (зокрема в Україні) встановлено акумулятор ємністю 7500 мА·год із підтримкою 80-ватної зарядки. За фото та відео відповідають основна камера на 50 Мп з OIS та надширококутний модуль на 8 Мп. На передній панелі встановлено 32-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом.

У смартфоні OnePlus Nord 6 використовується той самий потужний чіп, що й у популярному середньокласному смартфоні POCO F7 Фото: gsmarena.com

Результати тестів продуктивності

AnTuTu v11 — 2 366 913;

Geekbench 6 — 2116 (одноядерний), 6851 (багатоядерний).

Ціна в Україні

OnePlus Nord 6 5G 12/512 ГБ — 24 666 грн

OnePlus 15R

OnePlus 15R перейняв деякі ключові характеристики флагмана OnePlus 15, але пропонується за більш доступною ціною. Пристрій оснащений 6,83-дюймовою AMOLED-панеллю (2800x1272) з частотою оновлення 165 Гц. Обчислювальною основою є чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм), доповнений оперативною пам'яттю LPDDR5X. Корпус виготовлено з алюмінію та скла Gorilla Glass 7i із захистом від вологи за стандартом IP68/IP69K.

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 7400 мА·год у поєднанні з адаптером потужністю 80 Вт. Система камер спрощена для зниження вартості: тут використовується сенсор Sony IMX906 на 50 Мп з оптичною стабілізацією та додатковий 8-мегапіксельний об'єктив для надширокого кута.

OnePlus 15R: більш доступна версія актуального флагмана від OnePlus Фото: gsmarena.com

Результати тестів продуктивності

AnTuTu 10 — 1 954 910;

AnTuTu v11 — 2 981 677;

Geekbench 6 — 2950 (одноядерний), 9369 (багатоядерний).

Ціна в Україні

OnePlus 15R 12/256 ГБ — 24 999 грн

Xiaomi 17T

Особливість Xiaomi 17T полягає в передових камерах у поєднанні з високою продуктивністю. Смартфон отримав компактний 6,59-дюймовий AMOLED-екран (2756x1268) із частотою оновлення 120 Гц та підтримкою Dolby Vision. Пристрій працює на процесорі MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 нм), збалансованому для виконання ресурсоємних завдань. Використовується акумулятор ємністю 6500 мА·год (зарядка 67 Вт).

Оптика телефону розроблена спільно з брендом Leica. Комплект камер складається з основного 50-мегапіксельного сенсора з OIS, перископічного телеоб'єктива на 50 Мп з 5-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельної ультраширококутної камери. Корпус має клас захисту від води IP68.

Новий Xiaomi 17T вирізняється стильним дизайном та приємним загальним набором характеристик за ціною субфлагмана Фото: gsmarena.com

Цей гаджет — не зовсім "найкращий варіант за свою ціну" з точки зору чистої потужності. Ви також можете розглянути POCO X8 Pro на тому ж процесорі як дешевшу альтернативу. Але варто враховувати, що Xiaomi 17T виграє завдяки більш збалансованим характеристикам загалом, особливо в частині камер, а також кращій автономності.

Результати тестів продуктивності

AnTuTu v10 — 1 640 834;

AnTuTu v11 — 2 137 999;

Geekbench 6 — 1728 (одноядерний), 6607 (багатоядерний).

Ціна в Україні

Xiaomi 17T 12/256 ГБ — 27 499 грн

Xiaomi 17T 12/512 ГБ — 28 999 грн

POCO F8 Pro

POCO F8 Pro оснащений одним із найпотужніших процесорів на ринку — Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм). Смартфон має 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей (2510x1156) з частотою оновлення 120 Гц і ШІМ-затемненням 2560 Гц. Акумулятор ємністю 6210 мА·год заряджається від фірмового зарядного пристрою потужністю 100 Вт до 100% за 37 хвилин.

Система камер складається з основного модуля на 50 Мп (OIS), 50-мегапіксельного телеоб'єктива (оптичний зум 2,5x) та надширококутної камери на 8 Мп. Телефон підтримує запис відео у роздільній здатності 8K. Аудіосистема представлена стереодинаміками, налаштованими спільно з Bose.

POCO F8 Pro: один із найпотужніших компактних смартфонів на ринку, представник популярної серії F. Фото: gsmarena.com

Результати тестів продуктивності

AnTuTu v10 — 2 480 773;

AnTuTu v11 — 3 023 050;

Geekbench 6 — 2630 (одноядерний), 8610 (багатоядерний).

Ціна в Україні

POCO F8 Pro 12/256 ГБ — 28 499 грн

POCO F8 Pro 12/512 ГБ — 31 999 грн

Раніше повідомлялося про смартфон із топовими характеристиками, але дешевший за флагмани. Модель POCO F8 Ultra досі залишається однією з найкращих пропозицій на ринку.

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