Оголошено дату презентації iPhone 18 Pro та iPhone Ultra: що відомо про смартфони (фото)

Цьогорічна осіння презентація Apple стане справжньою несподіванкою. Окрім звичних iPhone, дебютує складаний смартфон Apple. Щоправда, є й неприємний нюанс — очікується подорожчання новинок.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман назвав найімовірнішу дату прем'єри та пояснив, чому ціни на телефони зростуть, пише PhoneArena.

Дата презентації iPhone 18

За даними аналітика Bloomberg, Apple дотримується типової стратегії. Анонс смартфонів відбудеться у перший вівторок або середу після американського Дня праці (Labor Day). Датою презентації iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаного iPhone Ultra вважається 8 вересня 2026 року. Як резервний варіант розглядається 9 вересня.

Такий графік дозволяє компанії підігріти інтерес до початку продажів у середині місяця, збільшити виручку у четвертому фінансовому кварталі та забезпечити достатні запаси гаджетів на складах перед сезоном святкових розпродажів.

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Можливий дизайн смартфонів серії iPhone 18 (ілюстративне фото) Фото: PhoneArena

Характеристики смартфонів

Очікується, що iPhone 18 Pro отримає низку помітних вдосконалень:

Перехід на нові процесори, виготовлені за 2-нанометровим технологічним процесом (A20 Pro).

Фізично зменшений виріз Dynamic Island.

Основна камера зі змінною діафрагмою (variable aperture). Дозволяє регулювати освітленість на фотографіях.

Збільшений час автономної роботи.

Особливий інтерес викликає iPhone Ultra — перший складаний смартфон від Apple. Цей гаджет позиціонуватиметься як преміальний продукт і стане найдорожчою моделлю в поточній лінійці компанії. Відомо, що телефон, найімовірніше, матиме широкий формат 4:3 у розкладеному вигляді, на відміну від традиційних витягнутих розкладних моделей на кшталт Galaxy Z Fold 7.

Ціни на серію iPhone 18

Головною проблемою для покупців стане очікуване підвищення роздрібних цін. За попередніми даними, смартфони можуть подорожчати одразу на 200 доларів порівняно з поточним поколінням.

Причиною різкого стрибка цін аналітики називають глобальний дефіцит чіпів пам'яті. Величезний попит на ці компоненти з боку компаній, що займаються розвитком ШІ, спричинив дефіцит комплектуючих на ринку смартфонів. При цьому нові iPhone також отримають інтеграцію з функціями ШІ, які працюватимуть на базі нейромережевих моделей Gemini від Google.

Раніше повідомлялося про смартфони з флагманськими процесорами за доступною ціною. Перераховані субфлагмани вражають співвідношенням ціни та продуктивності.