Перший смартфон з "нульовою" рамкою: як може виглядати iPhone 20 Pro (відео)

Компанія Tecno показала концептуальний смартфон наступного покоління, який має дисплей з рамками 0 мм.

Концептуальний пристрій Tecno Next-Gen Bezelless буде представлений на виставці IFA 2026 у Берліні у вересні 2026 року, повідомляє GSMArena.

Анонс Tecno Next-Gen Bezelless

За даними Tecno, розробникам вдалось втілити повністю безрамковий дизайн завдяки "вдосконаленому внутрішньому укладанню елементів, новим методам упаковки екрану та структурній реінжинірингу".

iPhone 17 Pro та Tecno Next-Gen Bezelless Фото: Tecno Mobile

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Компанія також поділилася зображеннями, на яких порівнює свій смартфон Next-Gen Bezelless з iPhone 17 Pro. Попри надтонкі рамки останнього, різниця одразу впадає у вічі. Примітно, що концептуальний пристрій все ще зберігає круглий виріз для фронтальної камери.

Tecno також натякає, що може впровадити свою технологію 0-міліметрової рамки в майбутні смартфони.

Відео дня

Tecno Next-Gen Bezelless проти iPhone 20 Pro

Tecno Next-Gen Bezelless Фото: Tecno

Як зазначає Notebookcheck, безрамковий дисплей смартфона Tecno поки що залишається концепцією. Тим часом ходять чутки, що Apple представить потенційно схожий дизайн iPhone 20 Pro з вигнутим склом вже наступного року.

Нагадаємо, раніше Tecno Mobile представила на MWC 2026 надтонкий смартфон з модульною конструкцією.

Фокус також повідомляв, що аналітик розкрив дату презентації iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаного iPhone Ultra.