Перший смартфон з "нульовою" рамкою: як може виглядати iPhone 20 Pro (відео)
Компанія Tecno показала концептуальний смартфон наступного покоління, який має дисплей з рамками 0 мм.
Концептуальний пристрій Tecno Next-Gen Bezelless буде представлений на виставці IFA 2026 у Берліні у вересні 2026 року, повідомляє GSMArena.
За даними Tecno, розробникам вдалось втілити повністю безрамковий дизайн завдяки "вдосконаленому внутрішньому укладанню елементів, новим методам упаковки екрану та структурній реінжинірингу".Важливо
Компанія також поділилася зображеннями, на яких порівнює свій смартфон Next-Gen Bezelless з iPhone 17 Pro. Попри надтонкі рамки останнього, різниця одразу впадає у вічі. Примітно, що концептуальний пристрій все ще зберігає круглий виріз для фронтальної камери.
Tecno також натякає, що може впровадити свою технологію 0-міліметрової рамки в майбутні смартфони.
Tecno Next-Gen Bezelless проти iPhone 20 Pro
Як зазначає Notebookcheck, безрамковий дисплей смартфона Tecno поки що залишається концепцією. Тим часом ходять чутки, що Apple представить потенційно схожий дизайн iPhone 20 Pro з вигнутим склом вже наступного року.
Нагадаємо, раніше Tecno Mobile представила на MWC 2026 надтонкий смартфон з модульною конструкцією.
Фокус також повідомляв, що аналітик розкрив дату презентації iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаного iPhone Ultra.