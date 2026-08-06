Недорогой, но надежный смартфон: модель начального уровня получила отличный экран и ИИ-функции (фото)

Японская компания Sharp анонсировала новый бюджетный смартфон под названием Sharp AQUOS Wish 6.

Ожидается, что Sharp AQUOS Wish появится на японском рынке в середине сентября. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Sharp AQUOS Wish 6 позиционируется как бюджетный, но надежный смартфон для повседневного использования. Он работает на базе чипсета начального уровня MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Цвета Sharp AQUOS Wish 6 Фото: Sharp

Телефон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Толщина устройства составляет 8,33 мм, а вес — 189 г. По данным Sharp, он на 20 % прочнее, чем его предшественник.

Sharp AQUOS Wish 6 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает функцию интеллектуальной зарядки, призванную замедлить износ аккумулятора с течением времени. Смартфон также оснащён 50,1-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,8 и 8-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2,0.

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Sharp обещает для AQUOS Wish 6 два основных обновления ОС, а также четыре года обновлений безопасности. Телефон поставляется с предустановленной Android 16. Предусмотрена поддержка разблокировки отпечатком пальца и по лицу, FeliCa для мобильных платежей, две SIM-карты (nanoSIM и eSIM), слот для карт microSD объемом до 2 ТБ и 3,5-мм разъем для наушников.

Одной из интересных функций Sharp AQUOS Wish 6 также является встроенная "сигнализация о преступлении", которая включает громкий сигнал, если кто-то встряхивает телефон, а затем автоматически звонит по заранее установленным контактам для экстренных случаев и отправляет им сообщение о местонахождении. Также есть анализ звонков на основе ИИ, который может распознавать потенциальные мошенничества.

Цена на Sharp AQUOS Wish 6 официально пока не объявлена. Предыдущую модель Sharp AQUOS Wish 5 сегодня можно купить в Украине по цене от 11 200 до 15 200 гривен.

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