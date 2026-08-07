Лучший Android-смартфон среднего класса: Nothing Phone (4a) против Vivo Y500 (фото)

Смартфоны Nothing Phone (4a) и Vivo Y500 отличаются отличным соотношением цены и качества, однако ориентированы на совершенно разных пользователей.

Несмотря на то, что обе модели относятся к среднему ценовому сегменту, Nothing Phone (4a) стоит немного дороже, чем Vivo Y500. Чтобы понять, стоит ли он дополнительных затрат, эксперт портала Gizmochina сравнил эти два смартфона по ряду критериев.

Дизайн

Nothing Phone (4a) Фото: gsmarena.com

Nothing Phone (4a) отличается характерным прозрачным дизайном со стеклянными передней и задней панелями, защитой Gorilla Glass 7i и фирменным задним светодиодным индикатором уведомлений, что придает ему премиальный вид.

Vivo Y500 выглядит проще благодаря пластиковой задней панели, пластиковой рамке и стеклянной передней панели. При этом он превосходит конкурента по долговечности, предлагая защиту IP68/IP69 в сочетании с сертификацией MIL-STD-810H.

Відео дня

Дисплей

Nothing Phone (4a) оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддерживающим 1 миллиард цветов, HDR10+, изображения в формате Ultra HDR и частоту обновления 120 Гц.

Vivo Y500 оснащен чуть более крупной 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с поддержкой HDR, частотой обновления 120 Гц, более высокой пиковой яркостью и несколько более высоким разрешением.

Производительность

Vivo Y500 Фото: Vivo

Nothing Phone (4a) работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, изготовленном по 4-нм технологическому процессу, в сочетании с более быстрой памятью UFS 3.1 и до 12 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для ресурсоемких игр, многозадачности и длительного использования программного обеспечения.

Vivo Y500 оснащён процессором Unisoc T7300 с памятью UFS 2.2, что делает его подходящим для повседневных приложений, социальных сетей, потокового вещания и казуальных игр. Оба устройства работают на Android 16, но Nothing будет дольше получать обновления программного обеспечения.

Аккумулятор

Vivo Y500 — это бесспорный лидер по времени работы аккумулятора. Он оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 8100 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 44 Вт с функцией байпасной зарядки и обратной проводной зарядки. Nothing Phone (4a) предлагает аккумулятор емкостью 5080 мАч с более быстрой зарядкой 50 Вт.

Камера

Vivo Y500 Фото: Vivo

Nothing Phone (4a) может похвастаться универсальной камерой с 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Он поддерживает запись видео в формате 4K, Dolby Vision HDR, гироскопическую электронную стабилизацию изображения и оптическую стабилизацию.

Важно

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Vivo Y500 оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и дополнительным сенсором, который поддерживает запись видео только в формате 1080p. Этот смартфон может делать качественные снимки при дневном свете, однако он не может сравниться с Phone (4a).

Возможности фронтальных камер у обоих смартфонов примерно одинаковы. В них используются 32-мегапиксельные объективы, способные снимать видео в формате 1080p.

Вердикт

В целом Nothing Phone (4a) — более мощный универсальный смартфон, который отличается заметно более высокой производительностью, гораздо более качественной основной камерой, более быстрой памятью, более продвинутым дисплеем и более длительной поддержкой программного обеспечения.

Тем не менее Vivo Y500 по-прежнему остается одним из самых недорогих смартфонов с аккумулятором с длительным сроком службы и надежно защищенным корпусом.

Цена Vivo Y500 в Украине — от 8 800 грн.

Цена Nothing Phone (4a) в Украине — от 17 500 грн.

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