Потужна камера та плавний дисплей: смартфон Vivo X500 розсекречений перед запуском

Незабаром очікується дебют серії флагманських смартфонів Vivo X500, ключові характеристики яких вже просочились в мережу.

Базовий Vivo X500 може використовувати інший дизайн задньої камери, ніж варіанти Pro. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, модель Vivo X500 наразі приходить тестування з великим круглим блоком задньої камери, розташованим у верхньому лівому куті. Своєю чергою Vivo X500 Pro матиме круглий модуль камери, розташований по центру, як у Vivo X300.

Очікується, що Vivo X500 отримає плоский 6,59-дюймовий дисплей, тоді як для Vivo X500 Pro розглядаються два розміри екрану: приблизно 6,37 дюйма або 6,85 дюйма. Обидві моделі матимуть вузькі рамки та більші радіуси кутів. Дисплеї також можуть підтримувати роздільну здатність 1,5K або 2K та частоту оновлення до 144 Гц.

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Як зазначає Gadgets 360, витоки свідчать про те, що стандартний Vivo X500 буде оснащений 50-мегапіксельною основною камерою Sony, 50-мегапіксельною надширококутною камерою та 64-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом з фокусною відстанню, еквівалентною 70 мм.

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Натомість Vivo X500 Pro може використовувати 50-мегапіксельну основну камеру з 1/1,28-дюймовим сенсором та технологією LOFIC, 50-мегапіксельну надширококутну камеру та 64-мегапіксельну перископічну телеоб'єктивну камера з 3-кратним оптичним зумом.

Що стосується Vivo X500 Pro Max, інсайдери приписують йому 200-мегапіксельну перископічну телеоб'єктивну камеру, що поєднуватиметься з 50-мегапіксельним основним сенсором Sony LYT-828, 50-мегапіксельною надширококутною камерою та ще одним 50-мегапіксельним телеоб'єктивом. Також очікується, що LOFIC покращить динамічний діапазон камер всіх моделей Pro.

Наразі Vivo ще не підтвердила дату запуску, але очікується, що серія X500 вийде у вересні.

Нагадаємо, Google незабаром представить серію флагманських смартфонів Pixel 11, включно з Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi випустила недорогі смартфони Redmi 17 5G та Redmi 17 4G, оснащені ємними акумуляторами.