Який бюджетний Android-смартфон купити: Vivo Y500 проти Honor X7e Plus (фото)

Смартфони Vivo Y500 та Honor X7e Plus пропонують тривалий час автономної роботи, міцний дизайн та сучасне програмне забезпечення Android за розумну ціну.

Попри деякі спільні риси, Vivo Y500 та с використовують різні підходи до технології дисплея, продуктивності, камер та загального користувацького досвіду. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Vivo Y500s Фото: Vivo

Обидва телефони мають скляну передню панель, пластикову рамку та задню панеллю, а також захист від пилу та води за стандартами IP68/IP69. Vivo Y500 також має додаткову сертифікацію міцності MIL-STD-810H, тоді як Honor X7e Plus обіцяє стійкість до падінь з висоти 2,5 метра.

Дисплей

Vivo Y500 однозначно лідирує за якістю дисплея. Він оснащений ,83-дюймовою AMOLED-панеллю з чіткою роздільною здатністю 1260 × 2800, підтримкою HDR, плавною частотою оновлення 120 Гц та вражаючою піковою яскравістю 5000 ніт.

Відео дня

Honor X7e Plus використовує більший 6,87-дюймовий TFT-РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, але з роздільною здатністю лише HD+ та значно нижчою яскравістю.

Продуктивність

Vivo Y500 використовує процесор Unisoc T7300, має швидшу пам'ять UFS 2.2 у всіх варіантах та більший початковий обсяг оперативної пам'яті – 8 ГБ, що допомагає покращити багатозадачність.

Honor X7e Plus працює на чипі Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. На папері, він має трохи вищі частоти процесора та потужніший графічний процесор Adreno, що робить його кращим вибором для казуальних ігор та завдань з ресурсомісткою графікою.

Акумулятор

Honor X7e Plus Фото: Honor

Обидва смартфони отримали величезні акумулятори ємністю 8100 мАг, здатні витримувати до двох днів роботи без підзарядки. Honor X7e Plus підтримує трохи швидшу зарядку 45 Вт, тоді як Vivo Y500 пропонує зарядку 44 Вт разом із зворотною дротовою зарядкою та байпасною зарядкою.

Камера

Vivo Y500 та Honor X7e Plus оснащені основними камерами на 50 МП з допоміжним сенсором, що можуть записувати відео з роздільною здатністю 1080p 30 кадрів/с. Honor має автофокусування, однак Vivo компенсує це підтримкою HDR та чудовою обробкою зображень.

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Телефон Vivo Y500 також перемагає, коли йдеться про фронтальну камеру. Його 32-мегапіксельний об’єктив забезпечує детальніші портрети та чіткіші відеодзвінки. Honor X7e Plus має дещо гіршу 5-мегапіксельну фронтальну камеру.

Вердикт

Загалом Vivo Y500 — це потужніший та більш універсальний смартфон. Він має кращий дисплей, якіснішу фронтальну камеру та ширший набір функцій, однак коштує дешевше.

Своєю чергою Honor X7e Plus може сподобатись користувачам, які віддають перевагу апаратному забезпеченню Qualcomm, підтримці NFC і покращеному захисту від падінь.

Ціна Vivo Y500 — 250 доларів (близько 11 160 грн).

Ціна Honor X7e Plus — 275 доларів (близько 12 280 грн).

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