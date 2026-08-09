Какой бюджетный Android-смартфон купить: Vivo Y500 против Honor X7e Plus (фото)

Смартфоны Vivo Y500 и Honor X7e Plus отличаются длительным временем автономной работы, прочной конструкцией и современным программным обеспечением Android по разумной цене.

Несмотря на некоторые общие черты, Vivo Y500 и с используют разные подходы к технологии дисплея, производительности, камерам и общему пользовательскому опыту. Более подробно эти два смартфона сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Vivo Y500s Фото: Vivo

Оба телефона имеют стеклянную переднюю панель, пластиковую рамку и заднюю панель, а также защиту от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68/IP69. Vivo Y500 также имеет дополнительную сертификацию прочности MIL-STD-810H, тогда как Honor X7e Plus обещает устойчивость к падениям с высоты 2,5 метра.

Дисплей

Vivo Y500 однозначно лидирует по качеству дисплея. Он оснащён 8,83-дюймовой AMOLED-панелью с чётким разрешением 1260 × 2800, поддержкой HDR, плавной частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 5000 нит.

Відео дня

Honor X7e Plus оснащен более крупным 6,87-дюймовым TFT-ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, но с разрешением всего HD+ и значительно меньшей яркостью.

Производительность

Vivo Y500 оснащен процессором Unisoc T7300, во всех версиях имеет более быструю память UFS 2.2 и больший исходный объем оперативной памяти — 8 ГБ, что способствует улучшению многозадачности.

Honor X7e Plus работает на чипе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. На бумаге он отличается немного более высокими тактовыми частотами процессора и более мощным графическим процессором Adreno, что делает его лучшим выбором для казуальных игр и задач с ресурсоемкой графикой.

Аккумулятор

Honor X7e Plus Фото: Honor

Оба смартфона оснащены мощными аккумуляторами емкостью 8100 мАч, способными обеспечивать до двух дней работы без подзарядки. Honor X7e Plus поддерживает чуть более быструю зарядку мощностью 45 Вт, тогда как Vivo Y500 предлагает зарядку мощностью 44 Вт, а также обратную проводную зарядку и байпасную зарядку.

Камера

Vivo Y500 и Honor X7e Plus оснащены основными камерами на 50 МП с дополнительным сенсором, которые могут снимать видео с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Honor имеет автофокусировку, однако Vivo компенсирует это поддержкой HDR и превосходной обработкой изображений.

Важно

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Телефон Vivo Y500 также выделяется, когда речь заходит о фронтальной камере. Его 32-мегапиксельный объектив обеспечивает более детализированные портреты и более четкие видеозвонки. Honor X7e Plus имеет несколько худшую 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Вердикт

В целом Vivo Y500 — это более мощный и универсальный смартфон. У него лучший дисплей, более качественная фронтальная камера и более широкий набор функций, при этом он стоит дешевле.

В свою очередь, Honor X7e Plus может понравиться пользователям, которые предпочитают аппаратное обеспечение Qualcomm, поддержку NFC и улучшенную защиту от падений.

Цена Vivo Y500 — 250 долларов (около 11 160 грн).

Цена Honor X7e Plus — 275 долларов (около 12 280 грн).

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