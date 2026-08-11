Google анонсувала смартфон Pixel 11 Pro: як виглядає новий флагман Android (відео)

Компанія Google незабаром представить серію флагманських смартфонів Pixel 11, включно з моделями Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold.

Напередодні офіційної презентації серій Pixel 11 та Pixel Watch 5, компанія Google випустила кроткий відеотизер, у якому показала силует смартфона Pixel 11 Pro.

Тизер Pixel 11 Pro

У відео Google, схоже, натякає, що Pixel 11 Pro заслуговує на тверду "11" за 10-бальною шкалою. Флагман представлений у двох відтінках та має характерний горизонтальний модуль камери із заокругленими кутами на задній панелі.

Що відомо про Google Pixel 11 Pro

Кольори Pixel 11 Pro Кольори Pixel 11 Pro Кольори Pixel 11 Pro Кольори Pixel 11 Pro

Очікується, що Pixel 11 Pro, як і всі серія Pixel 11, промацуватиме на процесорі Tensor G6, побудованому за передовим техпроцесом TSMC N2. За обробку графіки відповідатиме прискорювач PowerVR C-Series. Окрім того, смартфони отримають модем MediaTek M90 і оновлені модулі TPU і GXP.

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Pixel 11 Pro використовуватиме 6,3-дюймовий OLED-екран з адаптивною частотою оновлення від 1 Гц і яскравість до 3600 ніт. Також очікується 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та покращення основної камери з оновленим телеоб'єктивом.

В блоці камери Pixel 11 Pro з'явиться кольорове RGB-підсвічування Pixel Glow, подібне до того, що виокристовує у своїх смартфонах компанія Nothing. Очікуваної функції інфрачервоного розблокування за обличчям, скоріш за все, не буде.

Нагадаємо, смартфон середнього класу Tecno Pova 8 5G отримав потужний акумулятор та характерний матричний дисплей Alive Matrix на задній панелі.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi випустила на міжнародному ринку недорогі смартфони Redmi 17 5G та Redmi 17 4G, оснащені потужними акумуляторами.