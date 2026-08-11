Надійний смартфон за середню ціну: яка модель отримала високу оцінку експерта (фото)

Смартфон Tecno Pova 8 5G вирізняється потужним акумулятором, характерним матричним дисплеєм Alive Matrix на задній панелі та доволі доступною ціною.

В ході випробування Tecno Pova 8 5G продемонстрував кілька приємних сюрпризів. Враженнями від тестів поділився експерт порталу Gizmochina Алекс Су.

Дизайн

Задня панель Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G важить 225 г та має товщину 8,8 мм, що непогано, враховуючи ємну батарею. В комплект входить прозорий силіконовий чохол, зарядний пристрій на 45 Вт, USB-кабель та інструмент для виймання SIM-картки.

Особливістю Tecno Pova 8 5G став матричний екран Alive Matrix, вбудований у модуль задньої камери. Це світлодіодна панель, яка відображає різні візерунки, анімації та миготіння під час дзвінків, заряджання та сповіщень. За бажання можна створювати власні зображення і текст, які висвічуватимуться на Alive Matrix.

Відео дня

Tecno Pova 8 5G отримав клас водонепроникності IP64 та сертифікацію військового рівня MIL-STD-810H. Це означає, що він легко витримає дощ чи падіння зі столу.

Дисплей

Дисплей 5G Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G використовує 6,76-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 1080×2344. Його основною перевагою є частота оновлення 144 Гц. Експерт також помітив, що в певних ситуаціях система динамічно знижує частоту оновлення до приблизно 90 Гц. Скоріш за все, це робиться для економії заряду.

Варто враховувати, що кольорова передача IPS LCD поступається AMOLED, особливо за контрастністю та глибиною чорного кольору. Водночас приємним бонусом є підтримка дотиків у вологих умовах.

Продуктивність

Ігри на Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G працює на процесорі MediaTek Dimensity 7100, який не можна назвати ні флагманським, ні бюджетним. Він побудований за 6-нм техпроцесом з 8-ядерною архітектурою та легко справляється з повсякденною роботою. Смартфон також отримав 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, 256 ГБ пам'яті UFS 2.2 та слот для карт microSD.

Швидкий тест за допомогою Genshin Impact показав, що MediaTek Dimensity 7100 не є потужним ігровим процесором. Максимальні налаштування графіки призвели до помітного падіння частоти кадрів і нагрівання.

Акумулятор

Tecno Pova 8 5G оснащений акумулятором ємністю 8000 мАг. Тестування показало, що при нормальному використанні, включно з переглядом відео, фотографуванням та близько 6 годинами екранного часу, наприкінці другого дня смартфон все ще зберіг 23% заряду.

Важливо

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За даними Tecno, акумулятор Pova 8 збереже понад 80% ємності після 2000 циклів зарядки. Це означає приблизно п'ять-шість років з однією щоденною зарядкою.

Дротова швидка зарядка потужністю 45 Вт займає близько 35 хвилин від 0 до 50%, а повна зарядка від 0 до 100% займає майже 1,5 години. Також доступна бездротова зарядка потужністю 30 Вт та зворотна дротова зарядка потужністю 10 Вт.

Камера

Камера Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G отримав основну 50-мегапіксельну камеру Sony LYT600 з діафрагмою f/1.8, яка робить досить насичені та деталізовані фото за денного освітлення. Однак смартфон не має надширококутного об'єктива, тож для ширококутних сцен доведеться відступити на кілька кроків назад. Фронтальна камера на 13 МП забезпечує непогані селфі, проте загалом не варто очікувати від камер Tecno Pova 8 5G надто багато.

Вердикт

Alive Matrix

Тестування підтвердило, що середньобджетний Tecno Pova 8 5G легко виправдає очікування користувачів, які надають перевагу витривалості акумулятора над потужністю камери. Процесор Dimensity 7100 5G справляється з щоденними завданнями та іграми без зайвих зусиль, а плавний дисплей та налаштовувана задня панель Alive Matrix додають смартфону цінності.

Ціна Tecno Pova 8 5G в Україні — від 15 273 до 21 937 грн залежно від обсягу пам'яті та магазину.

Нагадаємо, нещодавно вийшли недорогі смартфони Redmi 17 5G та Redmi 17 4G з батареями ємністю 7500 мАг.

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