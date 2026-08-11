Надежный смартфон по средней цене: какая модель получила высокую оценку эксперта (фото)

Смартфон Tecno Pova 8 5G отличается мощным аккумулятором, фирменным матричным дисплеем Alive Matrix на задней панели и довольно доступной ценой.

В ходе тестирования Tecno Pova 8 5G преподнес несколько приятных сюрпризов. Своими впечатлениями от тестов поделился эксперт портала Gizmochina Алекс Су.

Дизайн

Задняя панель Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G весит 225 г и имеет толщину 8,8 мм, что неплохо, учитывая емкость аккумулятора. В комплект входит прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство на 45 Вт, USB-кабель и инструмент для извлечения SIM-карты.

Отличительной особенностью Tecno Pova 8 5G стал матричный экран Alive Matrix, встроенный в модуль задней камеры. Это светодиодная панель, которая отображает различные узоры, анимацию и мигания во время звонков, зарядки и уведомлений. При желании можно создавать собственные изображения и текст, которые будут отображаться на Alive Matrix.

Відео дня

Tecno Pova 8 5G имеет класс водонепроницаемости IP64 и сертификат военного уровня MIL-STD-810H. Это означает, что он без проблем выдержит дождь или падение со стола.

Дисплей

Дисплей Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G оснащен 6,76-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2344. Его главным преимуществом является частота обновления 144 Гц. Эксперт также заметил, что в определенных ситуациях система динамически снижает частоту обновления примерно до 90 Гц. Скорее всего, это делается для экономии заряда.

Следует учитывать, что цветопередача IPS LCD уступает AMOLED, особенно по контрастности и глубине черного цвета. В то же время приятным бонусом является поддержка сенсорного управления во влажных условиях.

Производительность

Игры на Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 7100, который нельзя назвать ни флагманским, ни бюджетным. Он изготовлен по 6-нм технологическому процессу с 8-ядерной архитектурой и легко справляется с повседневными задачами. Смартфон также получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ памяти UFS 2.2 и слот для карт microSD.

Быстрый тест с помощью Genshin Impact показал, что MediaTek Dimensity 7100 не является мощным игровым процессором. Максимальные настройки графики привели к заметному падению частоты кадров и нагреву.

Аккумулятор

Tecno Pova 8 5G оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч. Тестирование показало, что при нормальном использовании, включая просмотр видео, фотографирование и около 6 часов экранного времени, к концу второго дня смартфон все еще сохранил 23% заряда.

Важно

Какой недорогой смартфон на Android лучше: Poco M8 Power против Vivo Y500 (фото)

По данным Tecno, аккумулятор Pova 8 сохранит более 80 % емкости после 2000 циклов зарядки. Это означает примерно пять-шесть лет при одной ежедневной зарядке.

Проводная быстрая зарядка мощностью 45 Вт занимает около 35 минут от 0 до 50%, а полная зарядка от 0 до 100% — почти 1,5 часа. Также доступна беспроводная зарядка мощностью 30 Вт и обратная проводная зарядка мощностью 10 Вт.

Камера

Камера Tecno Pova 8 5G Фото: Gizmochina

Tecno Pova 8 5G оснащен основной 50-мегапиксельной камерой Sony LYT600 с диафрагмой f/1.8, которая позволяет делать достаточно насыщенные и детализированные снимки при дневном освещении. Однако у смартфона нет сверхширокоугольного объектива, поэтому для съемки широкоугольных сцен придется отойти на несколько шагов назад. Фронтальная камера на 13 МП обеспечивает неплохие селфи, однако в целом не стоит ожидать от камер Tecno Pova 8 5G слишком многого.

Вердикт

Alive Matrix

Тестирование подтвердило, что смартфон среднего ценового сегмента Tecno Pova 8 5G с лёгкостью оправдает ожидания пользователей, которые предпочитают длительное время работы аккумулятора высокой производительности камеры. Процессор Dimensity 7100 5G без труда справляется с повседневными задачами и играми, а плавный дисплей и настраиваемая задняя панель Alive Matrix добавляют смартфону ценности.

Цена Tecno Pova 8 5G в Украине — от 15 273 до 21 937 грн в зависимости от объема памяти и магазина.

Напомним, недавно вышли недорогие смартфоны Redmi 17 5G и Redmi 17 4G с аккумуляторами емкостью 7500 мАч.

Фокус также сообщал, что будущий смартфон Oppo A7 Pro Max может быть оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч.