Какой недорогой смартфон на Android лучше: Poco M8 Power против Vivo Y500 (фото)

Смартфоны Poco M8 Power и Vivo Y500 относятся к бюджетному сегменту, однако у них несколько разные приоритеты в характеристиках.

Poco M8 Power ориентирован на производительность, долгосрочную поддержку программного обеспечения и возможности подключения, тогда как Vivo Y500 делает акцент на качестве дисплея, долговечности и камере. Более подробно эти два устройства сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Poco M8 Power Фото: POCO

Vivo Y500 отличается классом защиты IP68/IP69 и соответствием стандарту MIL-STD-810H, тогда как Poco M8 Power имеет лишь сертификацию IP65. Учитывая это, для путешествий и отдыха на свежем воздухе лучше подойдет смартфон Vivo.

В свою очередь, Poco предлагает защиту Gorilla Glass 7i и практичные дополнения, такие как инфракрасный порт и опциональный NFC, что делает его немного более универсальным для повседневного использования.

Відео дня

Дисплей

Poco M8 Power и Vivo Y500 могут похвастаться современными плоскими AMOLED-дисплеями со встроенными сканерами отпечатков пальцев. Однако Vivo несколько превосходит конкурента благодаря более высокому разрешению, впечатляющей яркости до 5000 нит и возможностям HDR.

Производительность

Vivo Y500 Фото: Vivo

Poco M8 Power работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 и оснащен заметно более мощным графическим процессором Adreno, чем Unisoc T7300 с графикой Mali-G57 в Vivo Y500. Poco также обещает более длительный срок обновлений программного обеспечения, тогда как преимуществом Vivo является 256 ГБ памяти в более дорогих вариантах.

В целом оба смартфона хорошо справляются с повседневными задачами, однако при выполнении более сложных многозадачных операций и в играх, вероятно, на Poco M8 Power будет удобнее.

Аккумулятор

Как Vivo Y500, так и Poco M8 Power отличаются длительным временем автономной работы. Смартфон Vivo Y500 оснащен чуть более емким кремниево-углеродным аккумулятором на 8100 мАч, тогда как Poco не сильно отстает с батареей на 8000 мАч.

Скорость зарядки практически одинакова, однако поддержка PD 3.0 и обратная проводная зарядка мощностью 22,5 Вт делают Poco более универсальным вариантом. При этом приятным бонусом от Vivo является байпасная зарядка, которая помогает снизить нагрев во время игр.

Камера

Оба смартфона оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, способной делать HDR-фотографии и записывать видео в формате 1080p. Vivo Y500 имеет дополнительную камеру, тогда как Poco M8 Power оснащен только одним объективом.

Vivo Y500 также лидирует, когда речь идет о селфи. Его 32-мегапиксельная фронтальная камера фиксирует значительно больше деталей, чем 8-мегапиксельная камера Poco M8 Power. Оба телефона поддерживают видеозапись в формате 1080p, но сенсор Vivo с более высоким разрешением должен обеспечивать более четкие детали лица и большую гибкость при кадрировании.

Вердикт

В целом Vivo Y500 предлагает лучшее соотношение цены и качества для пользователей, которым важны качество дисплея, долговечность и камеры по более низкой цене. В свою очередь, Poco M8 Power обеспечивает более высокую производительность, лучшее подключение и более длительную поддержку обновлений.

Цена Poco M8 Power — около 300 долларов (примерно 13 460 грн).

Цена Vivo Y500 — около 250 долларов (примерно 11 220 грн).

Напомним, ранее эксперт сравнил бюджетные смартфоны Vivo Y500 и Honor X7e Plus.

Фокус также сообщал о выходе недорогих смартфонов Redmi 17 5G и Redmi 17 4G.