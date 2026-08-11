Який недорогий смартфон Android кращий: Poco M8 Power проти Vivo Y500 (фото)

Смартфони Poco M8 Power та Vivo Y500 належать до бюджетного сегмента, проте мають дещо різні пріоритети у характеристиках.

Poco M8 Power зосереджений на продуктивності, тривалій підтримці програмного забезпечення та підключенні, тоді як Vivo Y500 робить акцент на якості дисплея, довговічності та камері. Детальніше ці два пристрої порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Poco M8 Power Фото: POCO

Vivo Y500 вирізняється класом захисту IP68/IP69 та відповідністю стандарту MIL-STD-810H, тоді як Poco M8 Power пропонує лише сертифікацію IP65. З огляду на це, для подорожей та відпочинку на свіжому повітрі краще підійде смартфон Vivo.

Натомість Poco пропонує захист Gorilla Glass 7i та практичні доповнення, такі як інфрачервоний бластер та опціональний NFC, що робить його трохи універсальнішим для повсякденного використання.

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Дисплей

Poco M8 Power та Vivo Y500 можуть похвалитися сучасними плоскими AMOLED-дисплеями з вбудованими сканерами відбитків пальців. Проте Vivo дещо перевершує конкурента завдяки вищій роздільній здатності, вражаючій яскравості до 5000 ніт та можливостям HDR.

Продуктивність

Vivo Y500 Фото: Vivo

Poco M8 Power працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 та помітно кращий графічний процесор Adreno, ніж Unisoc T7300 з графікою Mali-G57 у Vivo Y500. Poco також обіцяє довший термін оновлень програмного забезпечення, тоді як плюсом Vivo є 256 ГБ пам'яті у дорожчих варіантах.

Загалом обидва смартфони добре справляються з повсякденними завданнями, проте складніша багатозадачність та ігри, ймовірно, будуть комфортнішими на Poco M8 Power.

Акумулятор

Як Vivo Y500, так і Poco M8 Power вирізняються тривалим часом автономної роботи. Смартфон Vivo Y500 оснащений трохи більшим кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 8100 мАг, тоді як Poco не сильно відстає з батареєю на 8000 мАг.

Швидкість зарядки майже ідентична, однак сумісність з PD3.0 та зворотна дротова зарядка 22,5 Вт роблять Poco більш універсальним варіантом. При цьому приємним бонусом від Vivo є байпасна зарядка, яка допомагає зменшити нагрівання під час ігор.

Камера

Обидва смартфони мають 50-мегапіксельну основну камеру, здатну робити HDR-фотографії та записувати відео у форматі 1080p. Vivo Y500 має додаткову камеру, тоді як Poco M8 Power покладається на один об’єктив.

Vivo Y500 також лідирує, коли йдеться про селфі. Його 32-мегапіксельна фронтальна камера фіксує значно більше деталей, ніж 8-мегапіксельна камера Poco M8 Power. Обидва телефони обіцяють відеозапис у форматі 1080p, але сенсор Vivo з вищою роздільною здатністю повинен забезпечувати чіткіші деталі обличчя та кращу гнучкість кадрування.

Вердикт

Загалом Vivo Y500 пропонує краще співвідношення ціни та якості для користувачів, які зосереджені на якості дисплея, довговічності та камерах за нижчою ціною. Своєю чергою Poco M8 Power забезпечує вищу продуктивність, краще підключення та тривалішу підтримку оновлень.

Ціна Poco M8 Power — близько 300 доларів (приблизно 13 460 грн).

Ціна Vivo Y500 – близько 250 доларів (приблизно 11 220 грн).

Нагадаємо, раніше експерт порівняв бюджетні смартфони Vivo Y500 та Honor X7e Plus.

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