Google анонсировала смартфон Pixel 11 Pro: как выглядит новый флагман Android (видео)

Компания Google в скором времени представит серию флагманских смартфонов Pixel 11, включая модели Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.

Накануне официальной презентации линеек Pixel 11 и Pixel Watch 5 компания Google выпустила короткий видеотизер, в котором показала силуэт смартфона Pixel 11 Pro.

Тизер Pixel 11 Pro

В видео Google, похоже, намекает, что Pixel 11 Pro заслуживает твердой "11" по 10-балльной шкале. Флагман представлен в двух цветовых вариантах и имеет характерный горизонтальный модуль камеры с закруглёнными углами на задней панели.

Что известно о Google Pixel 11 Pro

Цвета Pixel 11 Pro Цвета Pixel 11 Pro Цвета Pixel 11 Pro Цвета Pixel 11 Pro

Ожидается, что Pixel 11 Pro, как и вся серия Pixel 11, будет работать на процессоре Tensor G6, изготовленном по передовому технологическому процессу TSMC N2. За обработку графики будет отвечать графический ускоритель PowerVR C-Series. Кроме того, смартфоны получат модем MediaTek M90 и обновленные модули TPU и GXP.

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Pixel 11 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-экраном с адаптивной частотой обновления от 1 Гц и яркостью до 3600 нит. Также ожидается 12 или 16 ГБ оперативной памяти и улучшение основной камеры с обновленным телеобъективом.

В модуле камеры Pixel 11 Pro появится цветная RGB-подсветка Pixel Glow, аналогичная той, которую использует в своих смартфонах компания Nothing. Ожидаемой функции инфракрасной разблокировки по лицу, скорее всего, не будет.

Напомним, что смартфон среднего класса Tecno Pova 8 5G оснащён мощным аккумулятором и характерным матричным дисплеем Alive Matrix на задней панели.

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