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Google анонсировала смартфон Pixel 11 Pro: как выглядит новый флагман Android (видео)

Смартфон Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro (фото для иллюстрации) | Фото: Tech Advisor

Компания Google в скором времени представит серию флагманских смартфонов Pixel 11, включая модели Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.

Накануне официальной презентации линеек Pixel 11 и Pixel Watch 5 компания Google выпустила короткий видеотизер, в котором показала силуэт смартфона Pixel 11 Pro.

Тизер Pixel 11 Pro

В видео Google, похоже, намекает, что Pixel 11 Pro заслуживает твердой "11" по 10-балльной шкале. Флагман представлен в двух цветовых вариантах и имеет характерный горизонтальный модуль камеры с закруглёнными углами на задней панели.

Что известно о Google Pixel 11 Pro

Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro
Цвета Pixel 11 Pro

Ожидается, что Pixel 11 Pro, как и вся серия Pixel 11, будет работать на процессоре Tensor G6, изготовленном по передовому технологическому процессу TSMC N2. За обработку графики будет отвечать графический ускоритель PowerVR C-Series. Кроме того, смартфоны получат модем MediaTek M90 и обновленные модули TPU и GXP.

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Pixel 11 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-экраном с адаптивной частотой обновления от 1 Гц и яркостью до 3600 нит. Также ожидается 12 или 16 ГБ оперативной памяти и улучшение основной камеры с обновленным телеобъективом.

В модуле камеры Pixel 11 Pro появится цветная RGB-подсветка Pixel Glow, аналогичная той, которую использует в своих смартфонах компания Nothing. Ожидаемой функции инфракрасной разблокировки по лицу, скорее всего, не будет.

Напомним, что смартфон среднего класса Tecno Pova 8 5G оснащён мощным аккумулятором и характерным матричным дисплеем Alive Matrix на задней панели.

Фокус также сообщал, что компания Xiaomi выпустила на международный рынок недорогие смартфоны Redmi 17 5G и Redmi 17 4G, оснащённые мощными аккумуляторами.