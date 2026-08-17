Батарея на 15 000 мАг та потужний чип: розкрито ціну та характеристики iQOO X (фото)

Компанія iQOO продемонструвала концептуальний смартфон X, який привертає увагу величезною ємністю акумулятора та продуктивністю.

Характеристики iQOO X поки що існують лише на папері, проте бренд вже провів презентацію смартфона. Про це повідомляє Gizmochina.

iQOO X працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro в поєднанні з власно розробленим кіберспортивним чипом під назвою QX. Оскільки Qualcomm лише готує Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro для своєї наступних флагманських пристроїв, згаданий Gen10 Pro відносить цей концептуальний смартфон на кілька поколінь уперед.

Презентація iQOO X Фото: Gizmochina

Ще однією перевагою iQOO X є твердотільний акумулятор на 15 000 мАг, який називають Blue Ice Battery. Жоден з існуючих смартфонів на масовому ринку поки не може запропонувати твердотільний акумулятор такої ємності.

Відео дня

Важливо

Аккумулятор на 7000 мАг та середня ціна: вийшов смартфон Motorola Moto G Max (фото)

iQOO X також отримав 7-дюймовий дисплей LTPO 6.0 з роздільною здатністю 2K+, частотою оновлення 240 Гц та ультразвуковим датчиком відбитків пальців. Він має частоту дискретизації 4800 Гц та ШІ-функцію, що дозволяє різним частинам екрана оновлюватися незалежно одна від одної.

Для фотозйомки iQOO X використовує 200-мегапіксельний основний сенсор Sony, 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив Samsung та 50-мегапіксельний надширококутний сенсор Samsung. Судячи з оприлюднених фото, прототип смартфона представлений у чорному та білому кольорах.

Презентація iQOO X Фото: Gizmochina

Хоча зазвичай бренди не оголошують вартість своїх концептуальних пристроїв, iQOO вирішила поділитися цінами.

Ціна iQOO X 12 ГБ + 512 ГБ — 1 038 доларів.

Ціна iQOO X 16 ГБ + 1 ТБ — 1 157 доларів.

Ціна iQOO X 24 ГБ + 1 ТБ — 1 275 доларів.

Нагадаємо, раніше компанія Tecno показала концептуальний смартфон наступного покоління, який має дисплей з рамками 0 мм.

Фокус також повідомляв, що Nothing показала концептуальну модель смартфона вартістю близько 50 мільйонів доларів.