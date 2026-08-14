Аккумулятор на 7000 мАг та середня ціна: вийшов смартфон Motorola Moto G Max (фото)

Компанія Motorola представила новий смартфон середнього класу Moto G Max, оснащений потужним акумулятором та плавним дисплеєм.

Motorola Moto G Max спочатку буде доступний в Індії, однак згодом можливий глобальний реліз. Характеристики новинки вже розкриті на офіційному сайті Motorola.

Moto G Max отримав типовий дизайн Motorola з барвистим корпусом, квадратним модулем камери та плоскою пластиковою рамкою. Широкий виступ під дисплеєм натякає, що це відносно недорогий пристрій.

Motorola Moto G Max Фото: Motorola

Попри доступну ціну, Moto G Max оснащений 6,72-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 1050 ніт. На бічній панелі корпусу розташований сканер відбитків пальців.

Moto G Max працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 з чотирма продуктивними ядрами ARM Cortex-A78 та чотирма ефективними ядрами Cortex-A55. Версія для Індії пропонуватиме 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ флеш-пам’яті. Акумулятор ємністю 7000 мАг розрахований на понад два дні роботи та заряджається через USB-C потужністю до 30 Вт.

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Смартфон використовує основну 50-мегапіксельну камеру f/1.8 з сенсором Sony LYT-600 та 8-мегапіксельну надширококутну камеру. Для селфі також є 32-мегапіксельна фронтальна камера f/2.2.

Інші характеристики Moto G Max включають 3,5-мм роз'єм для навушників, підтримка двох SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та GPS, хоча смартфон не має чіпа NFC. Motorola гарантує два основні оновлення Android та три роки виправлень безпеки. Смартфон представлений в кольорах Pantone Stargazer, Pantone Malaga та Pantone Alaskan Blue.

Офіційна ціна Motorola Moto G Max 6 — 290 доларів (приблизно 12 979 грн).

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