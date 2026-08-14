Аккумулятор на 7000 мАч и средняя цена: вышел смартфон Motorola Moto G Max (фото)

Компания Motorola представила новый смартфон среднего класса Moto G Max, оснащенный мощным аккумулятором и дисплеем с плавной прокруткой.

Motorola Moto G Max сначала будет доступен в Индии, однако вскоре возможен глобальный выпуск. Характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Motorola.

Moto G Max отличается характерным для Motorola дизайном с ярким корпусом, квадратным модулем камеры и плоской пластиковой рамкой. Широкий выступ под дисплеем намекает на то, что это относительно недорогое устройство.

Motorola Moto G Max Фото: Motorola

Несмотря на доступную цену, Moto G Max оснащен 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1050 нит. На боковой панели корпуса расположен сканер отпечатков пальцев.

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Moto G Max работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с четырьмя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex-A78 и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55. Версия для Индии будет оснащена 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор емкостью 7000 мАч рассчитан на более чем два дня работы и заряжается через USB-C мощностью до 30 Вт.

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Смартфон оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1.8 и сенсором Sony LYT-600, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Для селфи также предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2.

Прочие характеристики Moto G Max включают 3,5-мм разъем для наушников, поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и GPS, хотя в смартфоне отсутствует чип NFC. Motorola гарантирует два основных обновления Android и три года обновлений безопасности. Смартфон представлен в цветах Pantone Stargazer, Pantone Malaga и Pantone Alaskan Blue.

Официальная цена Motorola Moto G Max 6 — 290 долларов (примерно 12 979 грн).

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