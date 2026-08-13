Сравнение лучших Android-флагманов: Google Pixel 11 Pro против Samsung Galaxy S26 (фото)

Смартфоны Google Pixel 11 Pro и Samsung Galaxy S26 относятся к премиальному сегменту, однако у них несколько разные приоритеты.

Чтобы определить лучший смартфон на Android 2026 года, эксперт портала ZDNET выделил основные сильные стороны как Samsung Galaxy S26, так и Google Pixel 11 Pro.

Преимущества Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Лучшая камера

Смартфоны Pixel славятся своими первоклассными камерами, и Pixel 11 Pro не стал исключением. Хотя производительность камеры Samsung в целом достаточно высока, но с Pixel требуется меньше усилий, чтобы сделать хороший снимок.

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Google также предлагает множество возможностей обработки с помощью искусственного интеллекта. В Samsung они тоже есть, но там больше внимания уделяется различным эффектам, а не созданию красивой фотографии для социальных сетей.

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Более яркий и большой экран

На бумаге Pixel 11 Pro лидирует по разрешению и пиковой яркости. Разница небольшая, но разрешение 1280 x 2856 лучше, чем разрешение 1080 x 2340 у Galaxy S26. В целом дисплей Super Actua от Google является одним из самых ярких и четких на рынке.

Аккумулятор

У Pixel 11 Pro аккумулятор немного больше, чем у Galaxy S26 — 4850 мАч против 4300 мАч соответственно. Он рассчитан на два дня работы, тогда как базовый флагман Samsung не может похвастаться таким уровнем автономности.

Кроме того, Pixel 11 Pro заряжается быстрее. Google предлагает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, тогда как Samsung поддерживает проводную зарядку 25 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.

Преимущества Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: Android Central

Производительность

Galaxy S26 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen, который быстрее любого другого мобильного чипа на рынке, за исключением Apple M5. Соответственно, Galaxy S26 будет работать быстрее, запускать приложения быстрее и обрабатывать больше задач, требующих ресурсов процессора, чем Pixel 11 Pro.

Более легкий корпус

Galaxy S26 почти на 40 граммов легче Pixel 11 Pro, что может ощущаться как существенная разница, если носить смартфон в кармане брюк. Флагман Samsung также меньше по размеру и имеет более тонкий профиль камеры, включая выступ камеры.

Более низкая цена

На данный момент Galaxy S26 официально стоит целых 200 долларов дешевле, чем Pixel 11 Pro. Несмотря на это, он предлагает ту же семилетнюю программную поддержку, которую Google предоставляет для Pixel 11 Pro.

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