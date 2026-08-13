Порівняння найкращих Android-флагманів: Google Pixel 11 Pro проти Samsung Galaxy S26 (фото)

Смартфони Google Pixel 11 Pro та Samsung Galaxy S26 належать до преміального сегмента, проте мають дещо різні пріоритети.

Щоб визначити найкращий смартфон на Android 2026 року, експерт порталу ZDNET виділив основні сильні сторони як Samsung Galaxy S26, так і Google Pixel 11 Pro.

Переваги Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Краща камера

Смартфони Pixels відомі своїми першокласними камерами, тож Pixel 11 Pro не став виключенням. Хоча продуктивність камери Samsung загалом досить висока, але Pixels потребує менше зусиль, щоб зробити хороше фото.

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Google також пропонує багато можливостей обробки за допомогою штучного інтелекту. У Samsung вони теж є, але там більше уваги приділяється різним ефектам, а не створенню гарної фотографії для соціальних мереж.

Яскравіший та більший екран

На папері Pixel 11 Pro лідирує з точки зору роздільної здатності та пікової яскравості. Різниця невелика, але роздільна здатність 1280 x 2856 краща, ніж роздільна здатність 1080 x 2340 у Galaxy S26. Загалом дисплей Super Actua від Google є одним із найяскравіших та найчіткіших на ринку.

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Акумулятор

Pixel 11 Pro має трохи більший акумулятор, ніж Galaxy S26- 4850 мАг проти 4300 мАг відповідно. Він розрахований на два дні роботи, тоді базовий флагман Samsung не може похвалитися таким рівнем автономності.

Окрім того, Pixel 11 Pro заряджається швидше. Google пропонує дротову зарядку потужністю 30 Вт та бездротову зарядку потужністю 25 Вт, тоді як Samsung підтримує дротову зарядку 25 Вт та бездротову зарядку 15 Вт.

Переваги Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: Android Central

Продуктивність

Galaxy S26 працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen, який є швидшим за будь-який інший мобільний чип на ринку, за винятком Apple M5. Відповідно Galaxy S26 працюватиме швидше, запускатиме програми швидше та оброблятиме більше завдань, що потребують ресурсів процесора, ніж Pixel 11 Pro.

Легший корпус

Galaxy S26 майже на 40 грамів легший за Pixel 11 Pro, що може відчуватись як суттєва різниця, якщо носити смартфон в кишені штанів. Флагман Samsung також менший та має тонший профіль камери, включно з виступом камери.

Нижча ціна

Наразі Galaxy S26 офіційно коштує на цілих 200 доларів дешевше, ніж Pixel 11 Pro. Попри це, він пропонує ту саму семирічну програмну підтримку, яку Google надає для Pixel 11 Pro.

Нагадаємо, раніше експерт порівняв ключові переваги Google Pixel 11 Pro та iPhone 17 Pro.

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