Google Pixel 11 Pro проти iPhone 17 Pro: який флагман краще купити у 2026 році (фото)

Компанія Google представила флагманський смартфон Pixel 11 Pro, який склав конкуренцію iPhone 17 Pro від Apple.

Google Pixel 11 Pro та Apple iPhone 17 Pro призначені для досвідчених користувачів, які хочуть отримати найкраще обладнання у відносно невеликому корпусі. Ключові преваги кожного з цих смартфонів виділив експерт порталу ZDNET Пракхар Кханна.

Кому варто купити Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Pixel 11 Pro пропонує кращий досвід роботи з Gemini, ніж iPhone. Google розробила архітектуру мікросхеми Tensor G6 спільно з новітніми моделями штучного інтелекту від Google DeepMind, щоб забезпечити вищу якість та меншу затримку. iPhone матиме схожі можливості Siri з iOS 27, однак доведеться почекати до вересня, щоб їх випробувати.

Особливістю серії Pixel 11 також стала панель HiLight. Це система світлових індикаторів, розташована поруч із блоком камер на задній панелі, створена для беззвучного відображення сповіщень та іншої інформації. На момент запуску Google пропонує дві функції HiLight: одну для контактів і одну для Gemini.

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Зрештою смартфон Pixel 11 Pro більше сподобається користувачам, які віддають перевагу операційній системі Android. Він пропонує абсолютно нові функції Android 17, більшу основну камеру для кращої якості фото та відеозйомки, пристойний час роботи акумулятора, яскравіший екран та більше можливостей завдяки чипу Tensor G6. Все це доповнюється плавним інтерфейсом Pixel UI.

В чому переваги iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 17 Pro — це однозначно кращий вибір для людей, які часто знімають себе на фронтальну камеру. Apple оснастила серію iPhone 17 новою 18-мегапіксельною камерою Center Stage, розміщеною в квадратному сенсорі, що дозволяє знімати пейзажні селфі та відео, не повертаючи смартфон. Google Pixel 11 Pro має непогану фронтальну камеру, але менш гнучку.

Ще одним аргументом на користь iPhone 17 Pro може бути відданість екосистемі Apple. Хоча Google спростила для користувачів iPhone перехід на Android, власникам MacBook, iPad або Apple Watch все ще буде зручніше користуватися iPhone 17 Pro, ніж Pixel 11 Pro.

Нагадаємо, Google вже розкрила характеристики флагманських смартфонів Pixel 11, Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL.

Фокус також повідомляв, що Google офіційно анонсувала складаний смартфон четвертого покоління Pixel 11 Pro Fold.