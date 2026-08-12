Google представила складаний смартфон Pixel 11 Pro Fold: характеристики та ціна новинки

Google офіційно анонсувала складаний смартфон четвертого покоління Pixel 11 Pro Fold.

Новинка отримала збільшений зовнішній екран, покращену міцність корпусу та новий процесор Tensor G6, пише Android Headlines.

Дисплеї, міцність та розміри

Діагональ зовнішнього екрану збільшилася до 6,5 дюйма завдяки зменшенню рамок. Це панель FHD+ з адаптивною частотою 120 Гц та новим надміцним керамічним склом. Внутрішній гнучкий дисплей Super Actua Flex має діагональ 8 дюймів із роздільною здатністю 2076x2152 пікселів та частотою 120 Гц.

Розміри корпусу в складеному стані становлять 155,2 × 76,3 × 10,1 мм, а в розкладеному — 155,2 × 150,4 × 5 мм при вазі 239 грамів. Каркас смартфона виготовлений з титану. Гаджет отримав повноцінний захист від води та пилу за стандартом IP68, а загальний рівень міцності конструкції зріс утричі порівняно з попереднім поколінням. Модель представлена в чорному матовому кольорі Obsidian і темно-зеленому Olive зі спеціальним скляним композитом, що захищає задню панель від тріщин.

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Продуктивність, камери та функції штучного інтелекту

Смартфон працює на базі 3-нанометрового процесора Google Tensor G6 та чіпа безпеки Titan M3. У всіх модифікаціях встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті, а об'єм накопичувача становить 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Модель постачається з операційною системою Android 17 та гарантією оновлень протягом 7 років. За живлення відповідає акумулятор ємністю 4750 мА·год із підтримкою дротової зарядки 30 Вт та бездротової Qi 2.2 на 25 Вт.

Основна камера складається з 48 Мп головного сенсора (f/1,7), 10,5 Мп ультраширококутного модуля з кутом огляду 127 градусів та 10,8 Мп телеоб'єктива (f/3,1). Фронтальна камера отримала сенсор на 10 Мп.

Основні особливості:

HiLight: інтерактивний світлодіодний кільцевий елемент на задній панелі, що повідомляє про дзвінки від обраних контактів та роботу асистента Gemini.

інтерактивний світлодіодний кільцевий елемент на задній панелі, що повідомляє про дзвінки від обраних контактів та роботу асистента Gemini. Magic Capture: режим зйомки, який автоматично записує відео та одночасно робить детальні фотографії найкращих моментів.

режим зйомки, який автоматично записує відео та одночасно робить детальні фотографії найкращих моментів. Camera Looks: функція створення власних стилів обробки знімків із збереженням природних відтінків шкіри (Real Tone).

функція створення власних стилів обробки знімків із збереженням природних відтінків шкіри (Real Tone). Gemini Intelligence: фонове виконання повсякденних завдань, включаючи замовлення продуктів та бронювання поїздок.

Дисплей Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Ціни та доступність

Через подорожчання комплектуючих стартова ціна смартфона зросла на 100 доларів. Новинка з’явиться у продажу в найбільших торговельних мережах та у операторів зв’язку.

Ціни:

Google Pixel 11 Pro Fold 16/256 ГБ — 1 899 доларів

Google Pixel 11 Pro Fold 16/512 ГБ — 2 019 доларів

Google Pixel 11 Pro Fold 16 ГБ / 1 ТБ — 2 259 доларів

Раніше повідомлялося, що компанія Google офіційно анонсувала смартфони Pixel 11, Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL з новим чіпом Tensor G6 та інтелектуальними функціями Gemini.