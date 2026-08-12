Google показала складной смартфон Pixel 11 Pro Fold: характеристики и цена новинки

Google официально анонсировала складной смартфон четвертого поколения Pixel 11 Pro Fold.

Новинка получила увеличенный внешний экран, усовершенствованную прочность корпуса и новый процессор Tensor G6, пишет Android Headlines.

Дисплеи, прочность и габариты

Диагональ внешнего экрана выросла до 6,5 дюйма благодаря уменьшению рамок. Это FHD+ панель с адаптивной частотой 120 Гц и новым сверхпрочным керамическим стеклом. Внутренний гибкий дисплей Super Actua Flex имеет диагональ 8 дюймов с разрешением 2076x2152 пикселей и частотой 120 Гц.

Размеры корпуса в сложенном состоянии составляют 155,2 x 76,3 x 10,1 мм, а в разложенном — 155,2 x 150,4 x 5 мм при весе 239 граммов. Каркас смартфона выполнен из титана. Гаджет получил полноценную защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а общий уровень прочности конструкции вырос в три раза по сравнению с прошлым поколением. Модель представлена в черном матовом цвете Obsidian и темно-зеленом Olive со специальным стеклянным композитом, защищающим заднюю панель от трещин.

Відео дня

Производительность, камеры и функции ИИ

Смартфон работает на базе 3-нанометрового процессора Google Tensor G6 и чипа безопасности Titan M3. Во всех модификациях установлено 16 ГБ оперативной памяти, а объем накопителя составляет 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Модель поставляется с операционной системой Android 17 и гарантией обновлений в течение 7 лет. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4750 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт и беспроводной Qi2.2 на 25 Вт.

Основная камера состоит из 48 Мп главного датчика (f/1.7), 10,5 Мп ультраширокоугольного модуля с углом обзора 127 градусов и 10,8 Мп телеобъектива (f/3.1). Фронтальная камера получила сенсор на 10 Мп.

Ключевые особенности:

HiLight: интерактивный светодиодный кольцевой элемент на задней панели, информирующий о вызовах избранных контактов и работе ассистента Gemini.

интерактивный светодиодный кольцевой элемент на задней панели, информирующий о вызовах избранных контактов и работе ассистента Gemini. Magic Capture: режим съемки, который автоматически записывает видео и одновременно делает детализированные фотографии лучших моментов.

режим съемки, который автоматически записывает видео и одновременно делает детализированные фотографии лучших моментов. Camera Looks: функция создания пользовательских стилей обработки снимков с сохранением естественных оттенков кожи (Real Tone).

функция создания пользовательских стилей обработки снимков с сохранением естественных оттенков кожи (Real Tone). Gemini Intelligence: фоновое выполнение повседневных задач, включая заказ продуктов и бронирование поездок.

Дисплей Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Цены и доступность

Из-за удорожания компонентов стартовая цена смартфона выросла на $100. Новинка поступит в продажу в крупнейших торговых сетях и у операторов связи.

Цены:

Google Pixel 11 Pro Fold 16/256 ГБ — $1 899

Google Pixel 11 Pro Fold 16/512 ГБ — $2 019

Google Pixel 11 Pro Fold 16 ГБ / 1 ТБ — $2 259

Ранее сообщалось, что компания Google официально анонсировала смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL с новым чипом Tensor G6 и умными функциями Gemini.