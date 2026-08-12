Google представила смартфоны серии Google Pixel 11: чип Tensor G6, функции Gemini и новые цены

Google официально презентовала линейку мобильных телефонов Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL.

Новинки получили процессор Tensor G6, расширенные функции искусственного интеллекта Gemini и стартовый накопитель объемом 256 ГБ, пишет 9to5Google.

Дизайн, экраны и интерактивная подсветка HiLight

Базовый Pixel 11 и Pixel 11 Pro оснащены 6,3-дюймовыми OLED-дисплеями Super Actua с пиковой яркостью 3000 нит. Версия Pro отличается увеличенным разрешением матрицы до 2856x1280 пикселей. Флагманский Pixel 11 Pro XL получил 6,8-дюймовый экран. Младшая модель выделяется возвратом к полностью стеклянной полосе камер и продается в цветах Pistachio, Hibiscus, Frost и Obsidian.

Модели Pixel 11 Pro и Pro XL получили светодиодный элемент HiLight вокруг вспышки. Он пульсирует и меняет цвет при входящих вызовах от избранных контактов, уведомлениях и во время работы ассистента Gemini.

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Смартфоны Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Процессор Tensor G6 и агентные функции Gemini

Телефоны построены на 3-нанометровом чипсете Tensor G6 с нейропроцессором TPU, производительность которого выросла на 50%. Вся серия поставляется с 12 ГБ оперативной памяти в базе (у Pro-версий — до 16 ГБ), а младший вариант накопителя на 128 ГБ полностью исключен из линейки. Смартфоны работают под управлением Android 17.

Обновленная ИИ-модель Gemini Nano позволяет смартфонам выполнять роль автономных агентов: бронировать поездки, заказывать продукты и организовывать расписание через систему Magic Cue. В клавиатуре Gboard функция Rambler автоматически удаляет паузы и слова-паразиты при голосовом вводе.

Смартфон Google Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Камеры, автономность и быстрая зарядка

Pixel 11 Pro и Pro XL оснащены 50 Мп основным сенсором, 48 Мп ультраширокоугольным модулем и 48 Мп телеобъективом с 120-кратным зумом Pro Zoom. Камеры получили режим автоматической съемки "Magic Capture", ускоренную ночную съемку Instant Night Sight, а также функции Video Boost и Pro Stable.

Базовый Pixel 11 оборудован 48 Мп главным сенсором, 13 Мп ультрашироким модулем и 10,8 Мп телевиком с 5-кратным зумом, поддерживая набор инструментов Creator Suite.

Смартфон Google Pixel 11 (базовая модель) Фото: 9to5Google

Емкость аккумуляторов составляет 4985 мАч у Pixel 11, 4850 мАч у Pixel 11 Pro и 5115 мАч у Pixel 11 Pro XL с заявленной автономностью более 30 часов. Базовый Pixel 11 (теперь с поддержкой беспроводной зарядки до 25 Вт) получил режим Extreme Charging, который временно ограничивает фоновые процессы при подзарядке устройства до 55%.

Цены:

Google Pixel 11 256 ГБ — $899

Google Pixel 11 Pro 256 ГБ — $1099

Google Pixel 11 Pro XL 256 ГБ — $1299

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Redmi K100 Pro и K100 Pro Max с экранами 185 Гц и аккумуляторами до 9070 мАч.

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