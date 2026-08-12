Google представила смартфони серії Google Pixel 11: чіп Tensor G6, функції Gemini та нові ціни

Google офіційно представила лінійку мобільних телефонів Pixel 11, Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL.

Нові моделі оснащені процесором Tensor G6, розширеними функціями штучного інтелекту Gemini та стартовим накопичувачем об’ємом 256 ГБ, пише 9to5Google.

Дизайн, екрани та інтерактивне підсвічування HiLight

Базові моделі Pixel 11 та Pixel 11 Pro оснащені 6,3-дюймовими OLED-дисплеями Super Actua з піковою яскравістю 3000 ніт. Версія Pro відрізняється збільшеною роздільною здатністю матриці до 2856x1280 пікселів. Флагманський Pixel 11 Pro XL отримав 6,8-дюймовий екран. Молодша модель вирізняється поверненням до повністю скляної панелі камер і продається у кольорах Pistachio, Hibiscus, Frost та Obsidian.

Моделі Pixel 11 Pro та Pro XL отримали світлодіодний елемент HiLight навколо спалаху. Він пульсує та змінює колір під час вхідних дзвінків від обраних контактів, сповіщень та під час роботи асистента Gemini.

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Смартфони Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Процесор Tensor G6 та агентні функції Gemini

Смартфони побудовані на 3-нанометровому чіпсеті Tensor G6 з нейропроцесором TPU, продуктивність якого зросла на 50%. Уся серія постачається з 12 ГБ оперативної пам’яті в базовій комплектації (у версіях Pro — до 16 ГБ), а найменший варіант накопичувача на 128 ГБ повністю виключено з лінійки. Смартфони працюють під управлінням Android 17.

Оновлена модель штучного інтелекту Gemini Nano дозволяє смартфонам виконувати роль автономних агентів: бронювати поїздки, замовляти продукти та організовувати розклад за допомогою системи Magic Cue. У клавіатурі Gboard функція Rambler автоматично видаляє паузи та слова-паразити під час голосового введення.

Смартфон Google Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Камери, автономність та швидка зарядка

Pixel 11 Pro та Pro XL оснащені 50-мегапіксельним основним сенсором, 48-мегапіксельним ультраширококутним модулем та 48-мегапіксельним телеоб'єктивом із 120-кратним зумом Pro Zoom. Камери отримали режим автоматичної зйомки "Magic Capture", прискорену нічну зйомку Instant Night Sight, а також функції Video Boost і Pro Stable.

Базова модель Pixel 11 оснащена 48-мегапіксельним основним сенсором, 13-мегапіксельним ультраширококутним модулем та 10,8-мегапіксельним телеоб'єктивом із 5-кратним зумом, а також підтримує набір інструментів Creator Suite.

Смартфон Google Pixel 11 (базова модель) Фото: 9to5Google

Ємність акумуляторів становить 4985 мА·год у Pixel 11, 4850 мА·год у Pixel 11 Pro та 5115 мА·год у Pixel 11 Pro XL із заявленою автономністю понад 30 годин. Базова модель Pixel 11 (тепер з бездротовою зарядкою до 25 Вт) отримала режим Extreme Charging, який тимчасово обмежує фонові процеси під час заряджання пристрою до 55%.

Ціни:

Google Pixel 11 256 ГБ — 899 доларів

Google Pixel 11 Pro 256 ГБ — 1099 доларів

Google Pixel 11 Pro XL 256 ГБ — 1299 доларів

Раніше повідомлялося, що компанія Xiaomi представила флагманські смартфони Redmi K100 Pro та K100 Pro Max з екранами 185 Гц та акумуляторами ємністю до 9070 мА·год.

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