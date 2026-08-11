Найкращі ноутбуки для навчання у 2026 році: топ-5 моделей ASUS, Lenovo, Apple (фото)

Вибір надійного ноутбука на навчальний 2026 рік вимагає балансу між автономністю, якісним екраном та достатньою продуктивністю.

Фокус підібрав п’ять актуальних моделей від провідних брендів, які ідеально підійдуть школярам і студентам для щоденних завдань.

Apple MacBook Neo 13"

Легкий ультрабук із тривалим часом автономної роботи, чудовою продуктивністю та безшумною роботою, створений для навчання, роботи з текстом, презентаціями та мультимедіа.

Ноутбук оснащений 13-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з роздільною здатністю 2408x1506 пікселів, яскравістю 500 ніт і підтримкою 1 мільярда кольорів. За продуктивність відповідає 6-ядерний процесор Apple A18 Pro з 5-ядерною графікою та 16-ядерним нейромережевим движком Neural Engine. Модель постачається з 8 ГБ об’єднаної пам’яті, швидкісним SSD-накопичувачем на 512 ГБ та операційною системою macOS Tahoe. Клавіатура не має підсвічування.

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Apple MacBook Neo Фото: Bloomberg

Металевий корпус товщиною 12,7 мм і вагою 1,23 кг робить ноутбук зручним для щоденного носіння. Вбудований акумулятор ємністю 36,5 Вт·год забезпечує до 16 годин відтворення відео на одному заряді. Модель оснащена веб-камерою FaceTime HD 1080p, сканером відбитків пальців Touch ID, модулями Wi-Fi 6E та Bluetooth 6, а також двома портами USB-C і аудіороз'ємом 3,5 мм.

Ціна в Україні:

Apple MacBook Neo 13" 8/512 ГБ — 42 299 грн

Acer Extensa 15 (EXO15-41-R42W)

Доступний повнорозмірний ноутбук із практичним набором портів та потужним процесором, ідеальний для конспектування, веб-серфінгу та роботи з документами.

Ноутбук оснащений 15,6-дюймовим матовим IPS-екраном із роздільною здатністю 1920x1080 пікселів та широкими кутами огляду. Усередині встановлено 6-ядерний 12-потоковий процесор AMD Ryzen 5 7430U з тактовою частотою до 4,3 ГГц та вбудованою графікою Radeon Graphics. Конфігурація включає 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR4 з можливістю розширення до 32 ГБ та накопичувач PCIe NVMe SSD ємністю 512 ГБ.

Ноутбук Acer Extensa 15 EXO15-41-R42W Фото: rozetka.com.ua

Пристрій важить 1,39 кг, а товщина корпусу становить 16,95 мм, що робить його зручним для подорожей. Акумулятор ємністю 53 Вт·год забезпечує до 8 годин автономної роботи. До комплектації входять веб-камера з роздільною здатністю FHD та механічною шторкою для захисту приватності, порт Ethernet RJ-45, роз’єм HDMI, два порти USB Type-C з підтримкою Power Delivery, два порти USB Type-A та слот для карт пам’яті MicroSD.

Ціна в Україні:

Acer Extensa 15 EXO15-41-R42W 16/512 ГБ — 30 999 грн

Lenovo IdeaPad Slim 5 16 (16ARP10)

Стильний металевий ноутбук із зручним екраном у форматі 16:10 та потужним процесором для навчання, багатозадачності та роботи з графікою.

Модель оснащена 16-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю WUXGA (1920x1200 пікселів), пропорціями 16:10 та антибліковим покриттям. Обчислювальною базою є 6-ядерний процесор AMD Ryzen 5 7535HS з тактовою частотою до 4,55 ГГц та вбудованою відеокартою Radeon 660M. Ноутбук оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 4800 МГц та твердотілим накопичувачем M.2 NVMe ємністю 512 ГБ з можливістю встановлення другого SSD.

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 Фото: rozetka.com.ua

Міцний металевий корпус захищений відповідно до військового стандарту MIL-STD-810H, а вага пристрою становить 1,85 кг. Акумулятор на 60 Вт·год забезпечує тривалу автономність, а технологія Rapid Charge Boost дає до 2 годин роботи всього за 15 хвилин підзарядки. Ноутбук оснащений інфрачервоною Full HD-камерою із захисною шторкою, стереодинаміками з Dolby Audio, бездротовими модулями Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4, а також клавіатурою з підсвічуванням.

Ціна в Україні:

Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 16/512 ГБ — 35 999 грн

ASUS VivoBook 16 (M1607KA-MB143)

Новітній ноутбук Copilot+ з підтримкою функцій штучного інтелекту та великим екраном.

Ноутбук оснащений 16-дюймовим матовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 1920x1200 пікселів, співвідношенням сторін 16:10 та тонкими рамками. Усередині працює 4-ядерний процесор AMD Ryzen AI 5 330 нового покоління на архітектурі Zen 5 із вбудованим нейромережевим модулем NPU для завдань штучного інтелекту та графікою Radeon 820M. Обсяг оперативної пам'яті DDR5 становить 16 ГБ з можливістю розширення до 32 ГБ, а обсяг SSD-накопичувача PCIe 4.0 — 512 ГБ.

Ноутбук ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB143 Фото: rozetka.com.ua

Корпус пристрою захищений відповідно до стандарту MIL-STD 810H та оснащений тачпадом із зносостійким покриттям. Вбудований акумулятор на 42 Вт·год підтримує функцію швидкої зарядки, заповнюючи 60% ємності за 49 хвилин. Модель отримала клавіатуру ErgoSense з підсвічуванням, веб-камеру FHD з ІЧ-датчиком для Windows Hello, аудіосистему Dirac із шумозаглушенням та широкий набір портів, зокрема по два USB Type-C та USB Type-A.

Ціна в Україні:

ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB143 16/512 ГБ — 33 999 грн

ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ4351)

Надійна та легка "робоча конячка" з перевіреним процесором Intel та антибактеріальним покриттям.

Ноутбук оснащений 15,6-дюймовим матовим IPS-екраном NanoEdge з роздільною здатністю Full HD (1920x1080) та сертифікатом TÜV Rheinland щодо зниженого рівня синього світла. Апаратною основою став 10-ядерний процесор Intel Core 5 120U з тактовою частотою до 5,0 ГГц та вбудованою графікою Intel Iris Xe Graphics. Система укомплектована 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та швидкісним накопичувачем M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD об'ємом 512 ГБ.

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4351 Фото: rozetka.com.ua

Міцний корпус вагою 1,7 кг пройшов випробування за стандартом MIL-STD-810H і має захисне антимікробне покриття Antimicrobial Guard Plus. Акумулятор ємністю 42 Вт·год заряджається від 0 до 60% за 49 хвилин. Серед інших особливостей — шарнір, що дозволяє розкласти екран на 180 градусів, клавіатура ErgoSense з підсвічуванням і цифровим блоком, веб-камера із шторкою конфіденційності, сканер відбитків пальців та бездротові інтерфейси Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2.

Ціна в Україні:

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4351 16/512 ГБ — 32 499 грн

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