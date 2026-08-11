Лучшие ноутбуки для учебы в 2026 году: топ-5 моделей ASUS, Lenovo, Apple (фото)

Выбор надежного ноутбука на учебный 2026 год требует баланса между автономностью, качественным экраном и достаточной производительностью.

Фокус собрал пять актуальных моделей от ведущих брендов, которые идеально подойдут школьникам и студентам для ежедневных задач.

Apple MacBook Neo 13"

Легкий ультрабук с высокой автономностью, отличным быстродействием и бесшумной работой, созданный для учебы, работы с текстом, презентациями и мультимедиа.

Лэптоп оснащен 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408x1506 пикселей, яркостью 500 нит и поддержкой 1 миллиарда цветов. За производительность отвечает 6-ядерный процессор Apple A18 Pro с 5-ядерной графикой и 16-ядерным нейросетевым движком Neural Engine. Модель поставляется с 8 ГБ объединенной памяти, скоростным SSD-накопителем на 512 ГБ и операционной системой macOS Tahoe. Клавиатура не имеет подсветки.

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Apple MacBook Neo Фото: Bloomberg

Металлический корпус толщиной 12,7 мм и весом 1,23 кг делает ноутбук удобным для ежедневного ношения. Встроенный аккумулятор емкостью 36,5 Вт·ч обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео от одного заряда. Модель получила веб-камеру FaceTime HD 1080p, сканер отпечатков Touch ID, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 6, а также два порта USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Цена в Украине:

Apple MacBook Neo 13" 8/512GB — 42 299 грн

Acer Extensa 15 (EXO15-41-R42W)

Доступный полноразмерный ноутбук с практичным набором портов и мощным чипом, идеальный для конспектирования, веб-серфинга и работы с документами.

Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым матовым IPS-экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и широкими углами обзора. Внутри установлен 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 7430U с тактовой частотой до 4,3 ГГц и встроенной графикой Radeon Graphics. Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ и накопитель PCIe NVMe SSD емкостью 512 ГБ.

Ноутбук Acer Extensa 15 EXO15-41-R42W Фото: rozetka.com.ua

Аппарат весит 1,39 кг при толщине корпуса 16,95 мм, что делает его удобным для поездок. Аккумулятор емкостью 53 Вт·ч гарантирует до 8 часов автономной работы. В оснащение входят веб-камера разрешения FHD с механической шторкой приватности, порт Ethernet RJ-45, разъем HDMI, два порта USB Type-C с поддержкой Power Delivery, два USB Type-A и слот для карт памяти MicroSD.

Цена в Украине:

Acer Extensa 15 EXO15-41-R42W 16/512GB — 30 999 грн

Lenovo IdeaPad Slim 5 16 (16ARP10)

Стильный металлический ноутбук с удобным экраном формата 16:10 и мощным процессором для учебы, мультизадачности и работы с графикой.

Модель получила 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920x1200 пикселей), пропорциями 16:10 и антибликовым покрытием. Вычислительной базой выступает 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7535HS с частотой до 4,55 ГГц и встроенной видеокартой Radeon 660M. Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и твердотельным накопителем M.2 NVMe емкостью 512 ГБ с возможностью установки второго SSD.

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 Фото: rozetka.com.ua

Прочный металлический корпус защищен по военному стандарту MIL-STD-810H, а вес устройства составляет 1,85 кг. Батарея на 60 Вт·ч обеспечивает длительную автономность, а технология Rapid Charge Boost дает до 2 часов работы всего за 15 минут подзарядки. Ноутбук снабжен инфракрасной Full HD камерой с защитной шторкой, стереодинамиками с Dolby Audio, беспроводными модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а также клавиатурой с подсветкой.

Цена в Украине:

Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 16/512GB — 35 999 грн

ASUS VivoBook 16 (M1607KA-MB143)

Передовой Copilot+ ноутбук с поддержкой функций искусственного интеллекта и большим экраном.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 точек, соотношением сторон 16:10 и тонкими рамками. Внутри работает 4-ядерный процессор AMD Ryzen AI 5 330 нового поколения на архитектуре Zen 5 с встроенным нейросетевым модулем NPU для задач искусственного интеллекта и графикой Radeon 820M. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ с возможностью апгрейда до 32 ГБ, а объем SSD-накопителя PCIe 4.0 — 512 ГБ.

Ноутбук ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB143 Фото: rozetka.com.ua

Корпус устройства защищен по стандарту MIL-STD 810H и оборудован тачпадом с износостойким покрытием. Встроенный аккумулятор на 42 Вт·ч поддерживает функцию быстрой зарядки, пополняя 60% емкости за 49 минут. Модель получила клавиатуру ErgoSense с подсветкой, веб-камеру FHD с ИК-датчиком для Windows Hello, аудиосистему Dirac с шумоподавлением и широкий набор портов, включая по два USB Type-C и USB Type-A.

Цена в Украине:

ASUS VivoBook 16 M1607KA-MB143 16/512GB — 33 999 грн

ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ4351)

Надежная и легкая "рабочая лошадка" с проверенным процессором Intel и антибактериальным покрытием.

Ноутбук получил 15,6-дюймовый матовый IPS-экран NanoEdge с разрешением Full HD (1920x1080) и сертификацией сниженного синего света TÜV Rheinland. Аппаратной основой стал 10-ядерный процессор Intel Core 5 120U с тактовой частотой до 5,0 ГГц и встроенной графикой Intel Iris Xe Graphics. Система укомплектована 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и скоростным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD объемом 512 ГБ.

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4351 Фото: rozetka.com.ua

Прочный корпус весом 1,7 кг прошел тестирование по стандарту MIL-STD-810H и снабжен защитным антимикробным покрытием Antimicrobial Guard Plus. Батарея емкостью 42 Вт·ч заряжается от 0 до 60% за 49 минут. Среди прочих особенностей — шарнир с раскрытием экрана на 180 градусов, клавиатура ErgoSense с подсветкой и цифровым блоком, веб-камера со шторкой приватности, сканер отпечатков пальцев и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Цена в Украине:

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4351 16/512GB — 32 499 грн

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