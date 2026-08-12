Найкращі камери на Android-смартфонах: 5 моделей з об'єктивами на 200 МП (фото)

У 2026 році дебютували кілька флагманських смартфонів, оснащених 200-мегапіксельними сенсорами. Йдеться про пристрої таких брендів, як Samsung, Vivo та Oppo.

Для користувачів, які збираються купити смартфон на Android з першокласною камерою, експерт порталу Gizmochina підібрав 5 найкращих моделей з сенсорами на 200 МП.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Galaxy S26 Ultra пропонує камеру на 200 МП без компромісів щодо інших аспектів, таких як надійність програмного забезпечення, дисплей та процесор. Samsung вже кілька років використовує ту саму систему камер, однак щоразу вносить певні покращення.

Так, новий Galaxy S26 Ultra використовує той самий основний сенсор ISOCELL HP2 200 MП, що й Galaxy S23 Ultra, але з більшою діафрагмою f/1.4 замість f/1.7. За замовчуванням телефон зменшує роздільну здатність з 200 МП до 12,5 МП або 50 МП, але можна переключитися на повні 200 МП у налаштуваннях.

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Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra — від 47 659 до 70 999 грн залежно від обсягу пам’яті.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro використовує 200-мегапіксельний сенсор Samsung ISCOELL HPB за телеоб'єктивом, а не за основною камерою, як це робить Galaxy S26 Ultra. Телеоб'єктив з сенсором на 200 МП означає, що смартфон може робити чудові знімки з великої відстані.

Фото, зроблені на Vivo X300 Pro, можуть витримувати навіть 3,5-кратне кадрування без втрати деталей. Також варто враховувати, що телеоб'єктив використовує власний чип обробки зображень Vivo для зменшення шуму та обробки кольорів.

Ціна Vivo X300 Pro — від 41 600 до 58 840 грн.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Vivo X300 Ultra використовує цілих два сенсори на 200 МП. Основна камера використовує масивний 200-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA 901 розміром 1/1,12 дюйма, тоді як телеоб'єктив зберігає 200-мегапіксельний сенсор Samsung HP0 із рейтингом стабілізації CIPA 7.0.

Для розширення діапазону масштабування до 400 мм камеру Vivo X300 Ultra можна поєднати із зовнішнім телеконвертером. Це може бути корисним для тих, хто фотографує дику природу, спортивні події чи щось інше на великій відстані.

Ціна Vivo X300 Ultra — від 77 000 до 89 000 грн.

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

За своєю апаратною начинкою Oppo Find X9 Pro конкурує з Vivo X300 Pro, проте є кілька відмінностей. Ключова різниця між Oppo та Vivo полягає у постобробці та налаштуваннях камери.

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Find X9 Pro оснащений телеоб'єктивом на 200 МП з 3-кратним оптичним зумом, діафрагмою f/2.1 та налаштуванням Hasselblad. Oppo використовує процес активного вирівнювання, щоб забезпечити калібрування елемента об'єктива, що дає незначне підвищення роздільної здатності. Окрім цього, як основна, так і надширококутна камера мають роздільну здатність 50 МП .

Ціна Oppo Find X9 Pro — від 40 000 до 61 500 грн.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: Android Police

Oppo Find X9 Ultra має два 200-мегапіксельні сенсори, як і Vivo X300 Ultra. Основний сенсор має розмір 1/1,12 дюйма у поєднанні з діафрагмою f/1.5 та є одним з найбільших на ринку. Друга 200-мегапіксельна камера в телеоб'єктиві налаштована спеціально для портретної зйомки.

Доповнюють систему камер Find X9 Ultra 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив та окремий 50-мегапіксельний телеоб'єктив для 10-кратного оптичного зуму. Окрім того, Oppo пропонує комплект аксесуарів із телеконвертером.

Ціна Oppo Find X9 Ultra — від 62 000 до 79 999 грн.

Нагадаємо, незабаром очікується дебют серії флагманських смартфонів Vivo X500, орієнтованих на фотозйомку.

Фокус також повідомляв, що Redmi K100 Pro отримав потрійну задню камеру, в тому числі основний сенсор на 200 МП.