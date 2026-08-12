Лучшие камеры на Android-смартфонах: 5 моделей с объективами на 200 МП (фото)

В 2026 году на рынок вышли несколько флагманских смартфонов, оснащенных 200-мегапиксельными сенсорами. Речь идет об устройствах таких брендов, как Samsung, Vivo и Oppo.

Для пользователей, которые собираются приобрести смартфон на Android с первоклассной камерой, эксперт портала Gizmochina подобрал 5 лучших моделей с сенсорами на 200 МП.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Galaxy S26 Ultra оснащен камерой на 200 МП без ущерба для других аспектов, таких как надежность программного обеспечения, дисплей и процессор. Samsung уже несколько лет использует одну и ту же систему камер, однако каждый раз вносит в нее определенные улучшения.

Так, в новом Galaxy S26 Ultra используется тот же основной сенсор ISOCELL HP2 на 200 МП, что и в Galaxy S23 Ultra, но с большей диафрагмой f/1,4 вместо f/1,7. По умолчанию телефон уменьшает разрешение с 200 МП до 12,5 МП или 50 МП, но в настройках можно переключиться на полные 200 МП.

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Цена Samsung Galaxy S26 Ultra — от 47 659 до 70 999 грн в зависимости от объема памяти.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro использует 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISCOELL HPB в телеобъективе, а не в основной камере, как это сделано в Galaxy S26 Ultra. Телеобъектив с сенсором на 200 МП означает, что смартфон может делать великолепные снимки с большого расстояния.

Фотографии, сделанные на Vivo X300 Pro, могут выдерживать даже 3,5-кратное кадрирование без потери деталей. Также стоит учитывать, что телеобъектив использует собственный чип обработки изображений Vivo для подавления шума и цветокоррекции.

Цена Vivo X300 Pro — от 41 600 до 58 840 грн.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Vivo X300 Ultra оснащён целыми двумя сенсорами по 200 МП. Основная камера использует массивный 200-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 901 размером 1/1,12 дюйма, тогда как телеобъектив оснащён 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP0 с рейтингом стабилизации CIPA 7,0.

Для расширения диапазона зума до 400 мм камеру Vivo X300 Ultra можно использовать вместе с внешним телеконвертером. Это может пригодиться тем, кто фотографирует дикую природу, спортивные события или что-либо другое на большом расстоянии.

Цена Vivo X300 Ultra — от 77 000 до 89 000 грн.

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

По своим аппаратным характеристикам Oppo Find X9 Pro конкурирует с Vivo X300 Pro, однако между ними есть несколько отличий. Ключевое различие между Oppo и Vivo заключается в постобработке и настройках камеры.

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Find X9 Pro оснащен телеобъективом на 200 МП с 3-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2,1 и настройками Hasselblad. Oppo использует процесс активной центровки для калибровки элемента объектива, что обеспечивает незначительное повышение разрешения. Кроме того, как основная, так и сверхширокоугольная камера имеют разрешение 50 МП.

Цена Oppo Find X9 Pro — от 40 000 до 61 500 грн.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: Android Police

Oppo Find X9 Ultra оснащен двумя 200-мегапиксельными сенсорами, как и Vivo X300 Ultra. Основной сенсор имеет размер 1/1,12 дюйма и диафрагму f/1,5, что делает его одним из крупнейших на рынке. Вторая 200-мегапиксельная камера в телеобъективе настроена специально для портретной съемки.

Систему камер Find X9 Ultra дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и отдельный 50-мегапиксельный телеобъектив для 10-кратного оптического зума. Кроме того, Oppo предлагает комплект аксессуаров с телеконвертером.

Цена Oppo Find X9 Ultra — от 62 000 до 79 999 грн.

Напомним, в ближайшее время ожидается дебют серии флагманских смартфонов Vivo X500, ориентированных на фотосъемку.

Фокус также сообщал, что Redmi K100 Pro получил тройную заднюю камеру, в том числе основной сенсор на 200 МП.