Google Pixel 11 Pro против iPhone 17 Pro: какой флагман лучше купить в 2026 году (фото)

Компания Google представила флагманский смартфон Pixel 11 Pro, который составил конкуренцию iPhone 17 Pro от Apple.

Google Pixel 11 Pro и Apple iPhone 17 Pro предназначены для опытных пользователей, которые хотят получить лучшее оборудование в относительно компактном корпусе. Ключевые преимущества каждого из этих смартфонов выделил эксперт портала ZDNET Пракхар Кханна.

Кому стоит купить Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Pixel 11 Pro обеспечивает более удобную работу с Gemini, чем iPhone. Google разработала архитектуру микросхемы Tensor G6 совместно с новейшими моделями искусственного интеллекта от Google DeepMind, чтобы обеспечить более высокое качество и меньшую задержку. iPhone получит аналогичные возможности Siri в iOS 27, однако придётся подождать до сентября, чтобы их опробовать.

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Особенностью серии Pixel 11 также стала панель HiLight. Это система световых индикаторов, расположенная рядом с блоком камер на задней панели, предназначенная для бесшумного отображения уведомлений и другой информации. На момент запуска Google предлагает две функции HiLight: одну для контактов и одну для Gemini.

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В конечном итоге смартфон Pixel 11 Pro больше понравится пользователям, предпочитающим операционную систему Android. Он предлагает совершенно новые функции Android 17, более мощную основную камеру для лучшего качества фото- и видеосъемки, приличное время работы аккумулятора, более яркий экран и больше возможностей благодаря чипу Tensor G6. Все это дополняется плавным интерфейсом Pixel UI.

В чем преимущества iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 17 Pro — это, безусловно, лучший выбор для тех, кто часто снимает себя на фронтальную камеру. Apple оснастила серию iPhone 17 новой 18-мегапиксельной камерой Center Stage, размещенной в квадратном сенсоре, что позволяет снимать пейзажные селфи и видео, не поворачивая смартфон. Google Pixel 11 Pro имеет неплохую фронтальную камеру, но она менее универсальна.

Еще одним аргументом в пользу iPhone 17 Pro может стать приверженность экосистеме Apple. Хотя Google упростила для пользователей iPhone переход на Android, владельцам MacBook, iPad или Apple Watch по-прежнему будет удобнее пользоваться iPhone 17 Pro, чем Pixel 11 Pro.

Напомним, что Google уже раскрыла характеристики флагманских смартфонов Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL.

Фокус также сообщал, что Google официально анонсировала складной смартфон четвертого поколения Pixel 11 Pro Fold.