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Google Pixel 11 Pro против iPhone 17 Pro: какой флагман лучше купить в 2026 году (фото)

Google Pixel 11 Pro и Apple iPhone 17 Pro
Google Pixel 11 Pro и iPhone 17 Pro | Фото: zdnet.com

Компания Google представила флагманский смартфон Pixel 11 Pro, который составил конкуренцию iPhone 17 Pro от Apple.

Google Pixel 11 Pro и Apple iPhone 17 Pro предназначены для опытных пользователей, которые хотят получить лучшее оборудование в относительно компактном корпусе. Ключевые преимущества каждого из этих смартфонов выделил эксперт портала ZDNET Пракхар Кханна.

Кому стоит купить Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro
Google Pixel 11 Pro
Фото: 9to5Google

Pixel 11 Pro обеспечивает более удобную работу с Gemini, чем iPhone. Google разработала архитектуру микросхемы Tensor G6 совместно с новейшими моделями искусственного интеллекта от Google DeepMind, чтобы обеспечить более высокое качество и меньшую задержку. iPhone получит аналогичные возможности Siri в iOS 27, однако придётся подождать до сентября, чтобы их опробовать.

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Особенностью серии Pixel 11 также стала панель HiLight. Это система световых индикаторов, расположенная рядом с блоком камер на задней панели, предназначенная для бесшумного отображения уведомлений и другой информации. На момент запуска Google предлагает две функции HiLight: одну для контактов и одну для Gemini.

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В конечном итоге смартфон Pixel 11 Pro больше понравится пользователям, предпочитающим операционную систему Android. Он предлагает совершенно новые функции Android 17, более мощную основную камеру для лучшего качества фото- и видеосъемки, приличное время работы аккумулятора, более яркий экран и больше возможностей благодаря чипу Tensor G6. Все это дополняется плавным интерфейсом Pixel UI.

В чем преимущества iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
Фото: Скриншот

iPhone 17 Pro — это, безусловно, лучший выбор для тех, кто часто снимает себя на фронтальную камеру. Apple оснастила серию iPhone 17 новой 18-мегапиксельной камерой Center Stage, размещенной в квадратном сенсоре, что позволяет снимать пейзажные селфи и видео, не поворачивая смартфон. Google Pixel 11 Pro имеет неплохую фронтальную камеру, но она менее универсальна.

Еще одним аргументом в пользу iPhone 17 Pro может стать приверженность экосистеме Apple. Хотя Google упростила для пользователей iPhone переход на Android, владельцам MacBook, iPad или Apple Watch по-прежнему будет удобнее пользоваться iPhone 17 Pro, чем Pixel 11 Pro.

Напомним, что Google уже раскрыла характеристики флагманских смартфонов Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL.

Фокус также сообщал, что Google официально анонсировала складной смартфон четвертого поколения Pixel 11 Pro Fold.