Якісна камера та батарея 6500 мАг: вийшов смартфон середнього класу Vivo S50t VE (фото)
Компанія Vivo представила новий середньобюджетний смартфон Vivo S50t Vitality Edition. Він поповнив лінійку S50, що складається з таких моделей, як Vivo S50, S50t та S50 Pro Mini.
Технічні характеристики, функції та ціни смартфона Vivo S50t Vitality Edition розкрив портал Gizmochina.
Vivo S50t Vitality Edition отримав 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2750 x 1260 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та підтримкою миттєвої частоти дискретизації сенсорного керування 2000 Гц. Він працює на базі чипсета Snapdragon 8s Gen 3 у поєднанні з 12 ГБ і до 512 ГБ пам’яті.
Смартфон оснащений акумулятором ємністю 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт. Через USB Type-C доступна зворотна зарядка. Пристрій отримав OriginOS 6 на базі Android 16 та пропонує ультразвукове розпізнавання відбитків пальців і розблокування обличчям.
Що стосується камери, Vivo S50t Vitality Edition використовує 50-мегапіксельний основний об’єктив з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельну надширококутну камеру, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з оптичною стабілізацією зображення та 50-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом. Телеоб'єктив підтримує цифровий зум до 100-кратного.
Vivo S50t Vitality Edition має габарити 157,52 x 74,33 мм, товщину від 7,49 мм до 7,59 мм залежно від кольору та важить 197 г. Телефон доступний у кольорах Space Black, Inspiration Purple, Confession White та Serene Blue.
- Ціна Vivo S50t Vitality Edition 12 ГБ + 256 ГБ — близько 490 доларів (21 905 грн).
- Ціна Vivo S50t Vitality Edition 12 ГБ + 512 ГБ — близько 535 доларів (23 920 грн).
Нагадаємо, Honor незабаром представить флагманські смартфони Magic 9 та Magic 9 Pro, орієнтовані на якісні камери.
Фокус також повідомляв, що Xiaomi планує випустити стандартний смартфон Redmi K100 разом із флагманською ігровою моделлю.