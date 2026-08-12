Дешевший смартфон з потужною батарею: Xiaomi підтвердила запуск Redmi K100 (фото)

Компанія Xiaomi планує випустити стандартний смартфон Redmi K100 разом із флагманською ігровою моделлю у рамках серії K.

Xiaomi вже анонсувала Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max, тож тепер очікується базовий Redmi K100. Про це пише Notebookcheck з посиланням на слова генерального менеджера відділу маркетингу Xiaomi China Вей Сіці під час презентації Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max.

Хоча технічні характеристики стандартного Redmi K100 не були оприлюднені, очікується, що він буде дешевшим. Це означає, що характеристики будуть спрощені порівняно з його професійними аналогами.

Презентація Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max

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Окрім інформації, розкритої під час презентації, менеджер Redmi підтвердив у Weibo, що однією з переваг стандартної версії Redmi K100 буде надзвичайно тривалий час роботи від акумулятора.

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У дописі Weibo також згадується ще один майбутній смартфон серії Redmi K, який технічно є преміальним флагманом, а не просто ігровим смартфоном, оскільки на його розробку було витрачено багато зусиль.

Нагадаємо, нещодавно Xiaomi офіційно представила в Китаї смартфони Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max.

Фокус також повідомляв, що бренд Poco офіційно анонсував новий смартфон серії X. Це може бути Poco X8.