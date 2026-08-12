Потужна батарея та чудовий дисплей за розумну ціну: анонсовано новий смартфон Poco X (фото)

Компанія Poco, яка є суббрендом Xiaomi, офіційно анонсувала новий смартфон серії X. Характеристики ймовірної новинки раніше просочилися в мережу.

Оскільки Poco X8 Pro та X8 Pro Max вже вийшли на кількох ринках, вважалося, що бренд може не випустити стандартний Poco X8 цього року. Остання публікація Poco в соцмережі X натякає, що глобальна версія Poco X8 може все ж вийти.

Судячи з тизеру, новий смартфон вийде у фірмовому жовтому кольорі Poco, який у минулому асоціювався з кількома пристроями серії X компанії. Проте бренд ще не підтвердив назву чи деталі запуску майбутнього пристрою.

Тизер нового смартфона Poco Фото: POCO

"У всесвіті Poco Infinite з’явився новий маршрут. Розблокувати його зможуть лише ті, хто рухається швидше за сам момент", — сказано в публікації.

Характеристики Poco X8 5G

Як зазначає Gizmochina, Poco X8 може бути ребрендинговою версією Redmi Note 17 Pro 5G, який дебютував у Китаї минулого місяця. Тому очікується, що він матиме 6,83-дюймову AMOLED-панель з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц.

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Інші ймовірні характеристики Poco X8 включають процесор Snapdragon 6s Gen 4, вбудований сканер відбитків пальців, корпус із захистом IP68/69 та попередньо встановлену ОС Android 16 на базі HyperOS 3.

Хоча Redmi Note 17 Pro 5G має потужний ємністю 9000 мАг, для глобального ринку ємність батареї Poco X8 5G можуть знизити до 8340 мАг через жорсткі вимоги до сертифікації нових хімічних елементів живлення.

Що стосується камери, Poco X8 може отримати подвійну основну камеру, що включатиме 50-мегапіксельний та 2-мегапіксельний об’єктиви. Спереду буде вбудована 8-мегапіксельна фронтальна камера.

Ціна смартфона Poco X8 поки не розголошується, однак він, очевидно, буде дешевшим за Poco X8 Pro, який в Україні коштує від 17 740 грн до 27 799 грн залежно від обсягу пам'яті та магазину.

Нагадаємо, Honor, ймовірно, готується представити новий смартфон, оснащений акумулятором ємністю близько 12 000 мАг.

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